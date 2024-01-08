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有價認養就是非法販賣犬貓 動保處3招看清不肖業者

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾應找明亮乾淨的飼養環境的合法業者購買。圖／新北動保處提供
民眾應找明亮乾淨的飼養環境的合法業者購買。圖／新北動保處提供

現代許多民眾養毛小孩，卻有不肖寵物業者利用有價認養，規避特定寵物業管理辦法，引發效費糾紛。動保處指出，只要動物交易有對價關係，就是買賣，無照販賣犬貓可依動保法25-2條，最高可處300萬，民眾需認得店內擺設特定寵物業許可證、標示寵物類別許可文件及辨識狗貓健康程度。

動保處日前在汐止區破獲，以購買動物食物讓民眾認養貓隻，實則用過期證照掩飾非法販賣貓隻。經現場稽查，飼養環境不佳，貓隻也有生病情況。販賣的小貓多無晶片及寵物登記，也無使用定型化買賣契約，如遇糾紛，民眾恐投訴無門。

動保處說，不良業者有價認養形式，通常會利用Line、臉書、Instagram等社群平台隱藏真實身分，轉貼漂亮犬貓圖片、低價認養吸引大眾眼光，進而衝動匯款。如遇非法販賣犬貓可以提供資料向動保處檢舉，依法可罰業者10萬至300萬，斷絕不良業者的產生

動保處獸醫陳鉅尹指出，如何辨別合法特寵店家，第1、需認得店內擺設特定寵物業許可證，在農業部設置「寵物登記管理資訊網網站」，查詢合法業者名單。第2、籠架上要有標示有狗貓寵物類別、品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業名稱及許可證字號文件，缺一不可。

第3、辨識狗貓的健康程度，陳鉅尹說，籠舍是否整齊乾淨，狗貓外表是否整齊漂亮。皮膚眼耳鼻肛門有無異常的分泌物，是否活潑開朗姿態正常、口舌等無毛處有無粉紅血色；若購買品種犬貓，須確認父系母系犬貓的外觀及血統是否純正，最好事先研究想要的犬貓品種，若店家有不確定的回應最好不要購買。同時取得購買寵物登記資料、來源母犬貓的晶片資料，飼養須知、健康證明，並簽訂定型化買賣契約，避免日後紛爭。

新北動保處日前破獲以購買動物食物讓民眾認養貓隻，實則用過期證照掩飾非法販賣貓隻，飼養環境髒亂、貓隻生病。圖／新北動保處提供
新北動保處日前破獲以購買動物食物讓民眾認養貓隻，實則用過期證照掩飾非法販賣貓隻，飼養環境髒亂、貓隻生病。圖／新北動保處提供
新北動保處指出，籠架上要有標示有狗貓寵物類別、品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業名稱及許可證字號文件。圖／新北動保處提供
新北動保處指出，籠架上要有標示有狗貓寵物類別、品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業名稱及許可證字號文件。圖／新北動保處提供

寵物 認養 毛小孩

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