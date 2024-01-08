有價認養就是非法販賣犬貓 動保處3招看清不肖業者

現代許多民眾養毛小孩，卻有不肖寵物業者利用有價認養，規避特定寵物業管理辦法，引發效費糾紛。動保處指出，只要動物交易有對價關係，就是買賣，無照販賣犬貓可依動保法25-2條，最高可處300萬，民眾需認得店內擺設特定寵物業許可證、標示寵物類別許可文件及辨識狗貓健康程度。

動保處日前在汐止區破獲，以購買動物食物讓民眾認養貓隻，實則用過期證照掩飾非法販賣貓隻。經現場稽查，飼養環境不佳，貓隻也有生病情況。販賣的小貓多無晶片及寵物登記，也無使用定型化買賣契約，如遇糾紛，民眾恐投訴無門。

動保處說，不良業者有價認養形式，通常會利用Line、臉書、Instagram等社群平台隱藏真實身分，轉貼漂亮犬貓圖片、低價認養吸引大眾眼光，進而衝動匯款。如遇非法販賣犬貓可以提供資料向動保處檢舉，依法可罰業者10萬至300萬，斷絕不良業者的產生

動保處獸醫陳鉅尹指出，如何辨別合法特寵店家，第1、需認得店內擺設特定寵物業許可證，在農業部設置「寵物登記管理資訊網網站」，查詢合法業者名單。第2、籠架上要有標示有狗貓寵物類別、品種、性別、出生日期、晶片號碼、外觀顏色、特徵、絕育情形、來源特定寵物業名稱及許可證字號文件，缺一不可。