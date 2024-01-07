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不讓阿公畢生心血中斷 25歲女青農傳承冠軍山藥

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市平溪區25歲青農闕莉恩費心栽植山藥，她說，希望和阿公一樣，成為很厲害的農夫。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩費心栽植山藥，她說，希望和阿公一樣，成為很厲害的農夫。記者王慧瑛／攝影

住在新北平溪鐵道旁的25歲青農闕莉恩從小是阿公阿嬤帶大，阿公闕三因礦工塵肺症惡化，健康走下坡，她大學畢業後毅然一肩挑起農務，闕三手把手指導孫女，傳承種冠軍山藥、綠竹筍秘訣，闕莉恩用心學習農務不怕吃苦。她說，阿公捨不得放掉筍園、山藥田，她從農也能兼顧相處陪伴，不論有沒有成功，至少不會後悔。

褪去煤礦小鎮的黃金歷史，回歸素樸的平溪，近年吸引青年移居築夢。闕莉恩大學讀食品保健系，大學畢業後，不忍心一路拉拔她長大的阿公受塵肺症所苦，她決定回平溪陪阿公阿嬤住，天還沒亮就跟著上山採綠竹筍，也學習開小山貓整地種山藥，大學同學幾乎都是上班族，她勇敢選擇一條不一樣的路。

闕莉恩的雙胞胎姊姊闕莉庭也回平溪發展，在農會上班，務農看天吃飯收入不穩定，闕莉庭告訴妹妹「沒關係，我來負責賺錢幫忙養家」。

闕莉恩提到，阿公早年是礦工，30年前平安告別暗無天日的礦坑，老年卻躲不過塵肺症，阿公上山採筍、下田顧山藥愈來愈喘，體力大不如前，雖然阿公阿嬤捨不得兒孫做體力活，但她知道，阿公期盼有人能接手照顧他的心血，她和姊姊回平溪和阿公阿嬤同住，一方面接手農務，一方面也能多相處陪伴。

山區筍園持續有山豬為患，闕莉恩也在阿公指導下，訓練出一支獵犬隊，闕莉恩自信地說，阿公能做的事我都學會了，只是需要更多經驗。

平溪龍安社區發展協會理事長吳明賢觀察，闕莉恩是很獨特的女生，不論豔陽、寒流天，都能看到她在山藥田及筍園勤奮工作，駕駛小山貓整地相當俐落，有一股巾幗不讓鬚眉氣勢，孝心也相當感人。

「我希望向阿公看齊，成為很厲害的農夫。」闕莉恩說，阿公得過綠竹筍、山藥評鑑冠軍，她不能砸了「平溪筍王、山藥王招牌」，除了要把農產品質顧好，下一步想自創品牌，證明從農也可以玩出專業及成就感。

新北市平溪區25歲青農闕莉恩很能吃苦，希望延續阿公對農事的精神，種出高品質山藥。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩很能吃苦，希望延續阿公對農事的精神，種出高品質山藥。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩費心栽植山藥，她說，希望和阿公一樣，成為很厲害的農夫。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩費心栽植山藥，她說，希望和阿公一樣，成為很厲害的農夫。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩很能吃苦，希望延續阿公對農事的精神，種出高品質山藥。記者王慧瑛／攝影
新北市平溪區25歲青農闕莉恩很能吃苦，希望延續阿公對農事的精神，種出高品質山藥。記者王慧瑛／攝影

平溪 阿嬤 女生

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