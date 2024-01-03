新北再生粒料首度使用超過生產量 環保局將建管理平台

焚化爐燒垃圾的產物灰渣，經過熟化、分篩後可作為基地開挖回填或鋪路使用的「再生粒料」，新北市每年產出12萬噸再生粒料，去年一年使用量首度超過生產量達13萬噸。新北市環保局研擬建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」，除持續推動更多工程使用再生粒料，更針對焚化再生粒料產出、運送、使用及最終處置持續追蹤，讓廠商與民眾更安心。

建築工程原物料近期回穩，但砂石價格仍不低，天然砂石一公噸價格落在400元左右，焚化爐焚燒垃圾後剩下底渣，主要成分是矽與鈣，但經磁選、風選、篩分、破碎等處理技術，並結合人工撿拾方式，產出的再生粒料，雖無法作為建築結構使用，但可取代部分天然砂石作為基地或路基回填材料及磚品，加上免費，競爭力頗高。

新北市推動公共工程帶頭使用，使用量逐年增加，也與工務局推動磚品摻配焚化再生粒料的示範工程，市府也已訂定自治條例擴大至中央機關、公用事業機構興辦工程，自治條例仍在議會審議中。

新北市環保局統計，新北市每年產出約12萬噸再生粒料，2022年使用量在工程上約6萬餘噸，但統計去年1月至11月底止，新北市焚化再生粒料產量約10萬6718公噸，使用量約13萬342公噸，首度使用量超過生產量，還消化以前生產過剩的再生粒料。

環保局為加強管理，研擬建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」，導入圖資系統，針對全新北市使用焚化再生粒料公共工程及後續流向追蹤達到管理最佳化，即自焚化再生粒料產出、運送、使用及最終處置，藉由各端點於該平台填報相關數量及上傳資料等資訊化管理，結合地理空間資訊、記錄工程狀況及實際位置，追蹤後續再利用狀況，確保品質無虞及避免混用及誤用，使廠商及民眾能更安心。

民進黨新北市議員廖宜琨指出，推廣使用再生粒料，市府應媒合更多公共工程使用，公家機關帶頭做出口碑後，才有可能推廣到民間使用，民間才是真正的最大去處；目前市府研議作為台北港填海造陸使用，不過環團有非常多意見，這部分問題仍要討論。

國民黨新北市議員陳偉杰也說，去年首度達到使用量超過生產量確實已經展現成果，目前希望能盡速把先前生產過剩存放在八里等地的再生粒料盡快消化，早日還給儲存點周邊居民更好的生活環境，他也強調，相關再生粒料使用，環保局也要加強追蹤，並公開透明，才能掃除民眾疑慮。