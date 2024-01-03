新北客家族群67.2萬人 打造首座客庄創生基地傳承客家語言文化

新北市客家族群有67.2萬人，但沒有明顯的客庄聚落，客家局從2021年起，以三峽區五寮里作為新北客庄創生基地，盤點地方創生資源；另外，客家局也規畫今年成立第7座新北哈客館，預計在2026年要增加到10座，讓民眾有機會認識客家文化。

客家局長林素琴今天以「HAKKA藝起來」為主題，在市政會議中展現客家政策成果。林素琴表示，新北市是全台客家人口第二多的城市，三峽區五寮里的客家人口超過6成，以此處為作為新北客庄創生基地。

林素琴表示，透過駐地工作站盤點地方創生資源，掌握客庄發展重點目標，並透過公私協力方式串聯五寮客庄、社區大學及地方文化館，建立在地夥伴關係；輔導青年創業成立公司與協會，並運用客庄特產開發特色伴手禮；持續發展與傳承客家文化與客庄產業，給予輔導、培力及支持，活絡地方經濟與產業加值。

位於三峽的客家文化園區，以在地茶、染、客家、生態及親子互動為特色，也是是新北重要的客家文化基地，自2022年通過環境教育場所認證，成為北北基首座以客家文化傳承為目標的環教場所，園區即日起至5月31日，舉辦「山客生活交換旅所」特展活動，除了介紹新北山客二代的打拚成果，亦提供客庄創生青年展演的舞台，讓民眾認識這群居住在三峽地區的客家族群宗教信仰、生活方式與特色物產。

新北哈客館除了是凝聚客家族群的聚點，更有傳承文化的意義，林素琴指出，新北已完成中和、淡水、新店、新莊、板橋與五股等6座哈客館，今年規畫於蘆洲設置第7座，目標在2026年增至10座，延伸客家文化觸角，讓民眾有機會更深入認識客家。

另外，林素琴說，從2023年起，客家局結合返鄉青年與在地創生團隊，以「轉屋家」（回家）為理念，導入地方設計形塑五寮客庄地域品牌的概念，運用在地竹筍產業、藍染技藝與咖啡職人店家辦理系列活動，並連結三峽區公所、三峽區農會及農業局共同發展特色遊程，讓更多民眾認識三峽客庄「梨仔筍」品牌及山林觀光體驗活動，攜手與返鄉青年合作，持續傳承客家文化。