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吳琪銘邀李㼈掃市場讓婆媽瘋狂 林金結請到趙少康合體尬場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影

新北土三立委選區持續激戰，民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照，短短一條街走了半小時還沒走完，而同一時段對手國民黨立委候選人林金結也請到黨籍副總統候選人趙少康車掃土城，雙方新年第一天工作日就隔空拚場。

新北第十選區（土城、三峽）在選舉最後階段藍綠持續拚場，雙方每天行程幾乎滿檔，吳琪銘今上午邀請藝人李㼈陪同，赴土城華德市場掃街，沿途受到民眾熱烈歡迎。

李㼈表示，吳琪銘不只是親民，且說話一言九鼎，是真的實在做事情，像民眾最有感的變電所室內化，也是吳一手促成；民眾這次就既煩惱又緊張，所以他要呼籲所有選民支持吳，讓好立委繼續留在國會為民眾做事情。

吳琪銘指出，自己很自傲這幾年政績一一推動成功，包含金城交流道、變電所室內化及土城司法園區改造等，所以對選情還是很有信心，民眾也都反映都是有感政績；李㼈是本土劇天王，廣受婆婆媽媽喜愛，今希望藉此續衝選情，也感謝李在他選情最緊張時相挺。

吳琪銘與李㼈掃市場過程中，不少民眾熱烈回應，有粉絲在路上看到李直呼「是李㼈欸」，趕緊上前要合照，也有民眾看到吳熱情喊「吳琪銘加油、吳琪銘當選」，並有商家分別送上象徵「好彩頭」的白蘿蔔、「旺旺來」的鳳梨，短短街市好幾度走走停停，顯見熱鬧程度。

另外，對手林金結今日也行程滿檔，不只有趙少康陪同車掃及座談會，還傳出民眾黨副總統候選人吳欣盈車掃時也會「經過」並幫忙加油，祭出「雙副手」站台策略，要團結所有在野力量，拚土三選情翻轉。

吳琪銘笑稱，真的覺得林金結很奇怪，已經有國民黨籍總統候選人侯友宜，卻還在搞藍白合，大家也看了「霧煞煞」，看不懂怎麼會對黨的立場搖擺不定，一些選民不會去認同如此做法，而自己自始自終都支持民進黨籍總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴。

民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
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民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影
民進黨立委吳琪銘今邀請「本土劇天王」李㼈陪同赴土城掃市場，婆媽熱烈歡迎還要合照。記者李成蔭／攝影

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