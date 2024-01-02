人行道問題多 北市砸5.7億改善

審計部最新報告，全台逾三分之一人行道淨寬不足最低標準，台北市政府推動人本交通，洗刷行人地獄汙名，調查發現全市1544處人行道淨寬不足、909處無騎樓替代路線，另有549處人行道待改善。市府表示，今年編列相關改善預算5.7億元，優先改善醫院、學校、市場周邊。

依市區道路及附屬工程設計標準，人行道最低寬度不得少於90公分，北市議員李明賢表示，市府近期普查，12個行政區裡，人行道淨寬不足以中正區273處最多、其次內湖區250處，還有南港區197處。

李明賢說，內湖科技園區年產值超過6兆、南港也有軟體園區，是外來人口主要移入區域，結果行人通行不友善，選區議員壓力相當大，市府應針對缺點最多的熱區優先改善。

以內湖新明路321巷為例，李明賢說，短短130公尺的標線型人行道上，包含電桿、燈桿、反光鏡、交通桿就多達15座，他質疑後市府確實著手改善，但人行道淨寬不足問題仍未解，且沒有騎樓替代，甚至人行道不友善路段內湖區多達121處，遙遙領先第二名南港75處。

人行道障礙物以電桿與路桿最多，其次還有樹穴等。李明賢說，內湖與南港人行道淨寬不足與障礙物之多，是北市各區之最，顯見市府預算編列與調整須更到位。

對此，北市府表示，將針對較多需要改善的熱區排定優先順序，目前鎖定醫院、學校、市場周邊等優先改善，也允諾針對熱區加大力道盡速改善。

新工處長林昆虎說，人行道寬步不足路段，市府積極提出標線型人行道替代改善方案，但他也坦言，有些地方里民會反對，目前替代作法是先做出無障礙環境的實體區隔。

市議員簡舒培說，要解決人行地獄須分兩部分，店家雜物占用人行道，市府應嚴格執法；若是老舊社區人行道原始寬度就不足，就要加速都市更新，讓建築物退縮，留設更多行人通行空間。

市議員陳宥丞指出，政府態度很關鍵，中央與地方法規應一條龍檢討，人行道是否要擠進這麼多公共設施，地方政府也應加速都更，「該下地的下地、該移除的移除」，而不是放任不管。