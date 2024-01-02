快訊

三大詐騙氾濫 台灣詐欺犯罪2023年再飆新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行道問題多 北市砸5.7億改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

審計部最新報告，全台逾三分之一人行道淨寬不足最低標準，台北市政府推動人本交通，洗刷行人地獄汙名，調查發現全市1544處人行道淨寬不足、909處無騎樓替代路線，另有549處人行道待改善。市府表示，今年編列相關改善預算5.7億元，優先改善醫院、學校、市場周邊。

依市區道路及附屬工程設計標準，人行道最低寬度不得少於90公分，北市議員李明賢表示，市府近期普查，12個行政區裡，人行道淨寬不足以中正區273處最多、其次內湖區250處，還有南港區197處。

李明賢說，內湖科技園區年產值超過6兆、南港也有軟體園區，是外來人口主要移入區域，結果行人通行不友善，選區議員壓力相當大，市府應針對缺點最多的熱區優先改善。

以內湖新明路321巷為例，李明賢說，短短130公尺的標線型人行道上，包含電桿、燈桿、反光鏡、交通桿就多達15座，他質疑後市府確實著手改善，但人行道淨寬不足問題仍未解，且沒有騎樓替代，甚至人行道不友善路段內湖區多達121處，遙遙領先第二名南港75處。

人行道障礙物以電桿與路桿最多，其次還有樹穴等。李明賢說，內湖與南港人行道淨寬不足與障礙物之多，是北市各區之最，顯見市府預算編列與調整須更到位。

對此，北市府表示，將針對較多需要改善的熱區排定優先順序，目前鎖定醫院、學校、市場周邊等優先改善，也允諾針對熱區加大力道盡速改善。

新工處長林昆虎說，人行道寬步不足路段，市府積極提出標線型人行道替代改善方案，但他也坦言，有些地方里民會反對，目前替代作法是先做出無障礙環境的實體區隔。

市議員簡舒培說，要解決人行地獄須分兩部分，店家雜物占用人行道，市府應嚴格執法；若是老舊社區人行道原始寬度就不足，就要加速都市更新，讓建築物退縮，留設更多行人通行空間。

市議員陳宥丞指出，政府態度很關鍵，中央與地方法規應一條龍檢討，人行道是否要擠進這麼多公共設施，地方政府也應加速都更，「該下地的下地、該移除的移除」，而不是放任不管。

人行道 內湖科技園區 李明賢

延伸閱讀

蔣萬安推人本交通 人行道寬度不符法規中正、港湖前三多

人行道寬度不足..直擊輪椅族視角 每天和障礙競賽 經常繞路折返

機車騎士違停台中高鐵人行道 一理由讓法官撤單

大巨蛋1.7萬人25分鐘散場引網稱高捷震驚 議員指考驗在這

相關新聞

元旦升旗 新北上萬人齊聚市民廣場

新北、基隆、金門、連江等地昨分別辦元旦升旗典禮，許多民眾起個大早感受元旦氛圍，新北市長侯友宜昨參加國民黨升旗，新北市升旗...

新北體育局揭牌 洪玉玲任代理局長

新北市體育局昨在板橋體育場揭牌，代理市長劉和然說，體育專責機關提升為一級機關，全力帶動體育產業發展，學生能將運動當作一生...

人行道像障礙賽 輪椅族：隱形殺手

人行道、騎樓專供行人通行，但記者實地跟著身心障礙團體直擊，走起來卻未必安全。人坐在輪椅上和行走時視角不同，走來堪稱平順的...

人行道問題多 北市砸5.7億改善

審計部最新報告，全台逾三分之一人行道淨寬不足最低標準，台北市政府推動人本交通，洗刷行人地獄汙名，調查發現全市1544處人...

美國天后泰勒絲來台有譜？李四川坦言「有困難」：時間較侷促

台北市長蔣萬安透露將邀請美國流行天后泰勒絲來台北大巨蛋辦演唱會，台北市副市長李四川今說，公關公司將在1月8日與泰勒絲團隊...

新北體育局元旦揭牌…侯友宜選總統人事凍結 洪玉玲任代理局長

新北市體育局今日上午在板橋體育場揭牌。新北副市長劉和然說，體育專責機關提升為一級機關，全力帶動新北體育產業發展，學生也能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。