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新北跨河煙火萬人散場 淡海輕軌一度爆滿轉搭接駁車
新北市跨河煙火活動淡水、八里兩地共湧入45萬人潮，其中淡水主活動區人數比去年還多，輕軌疏散速度追不上人潮散場，晚間9點多活動結束，漁人碼頭站一度大爆滿，人龍從輕軌站排了一兩百公尺。現場工作人員引導民眾搭乘接駁車，記者實測接駁車雖然較快上車，但台2乙線沿路車多，接駁車到捷運站需30分鐘。
新北市跨河煙火今年吸引逾40萬人次觀看，淡海輕軌雖然從煙火結束後，班距縮短3至6分鐘，但疏散速度追不上人潮散場，漁人碼頭站一度大爆滿，人龍從輕軌站排了一兩百公尺，現場工作人員引導民眾可乘坐接駁車直達淡水捷運站，直到10點半左右人潮舒緩，現在班距調整成9分鐘一班。
新北捷運公司總經理吳國濟說，淡海輕軌今年跨年運量，與去年相較增加約1萬人次，故今年跨年運量預估可望突破3萬人次，創下淡海輕軌通車以來單日運量的最高紀錄；而淡海輕軌也跟北捷一樣42小時不打烊，提供服務。
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