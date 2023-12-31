新北跨河煙火萬人散場 淡海輕軌一度爆滿轉搭接駁車

新北市跨河煙火活動淡水、八里兩地共湧入45萬人潮，其中淡水主活動區人數比去年還多，輕軌疏散速度追不上人潮散場，晚間9點多活動結束，漁人碼頭站一度大爆滿，人龍從輕軌站排了一兩百公尺。現場工作人員引導民眾搭乘接駁車，記者實測接駁車雖然較快上車，但台2乙線沿路車多，接駁車到捷運站需30分鐘。

新北市跨河煙火今年吸引逾40萬人次觀看，淡海輕軌雖然從煙火結束後，班距縮短3至6分鐘，但疏散速度追不上人潮散場，漁人碼頭站一度大爆滿，人龍從輕軌站排了一兩百公尺，現場工作人員引導民眾可乘坐接駁車直達淡水捷運站，直到10點半左右人潮舒緩，現在班距調整成9分鐘一班。