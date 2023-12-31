地方反對 新北生質能中心撤案 三峽碳中和高效堆肥廠明年運轉

非洲豬瘟導致新北不少廚餘養豬場陸續退場，廚餘處理問題成為地方政府燙手山芋。新北市環保局今年初公告將以BOO模式打造首座生質能源中心將廚餘變綠電，原先有2間廠商分別提出石門、雙溪兩處計劃案，但遭地方居民反對，經新北專家審查會，認為不具辦理可行性撤案。新北市環保局表示，未來要待民間單位自行申請參與，地方政府才會再行政策公告；另三峽碳中和高效堆肥設備預計明年試運轉。

非洲豬瘟多以廚餘傳播，在政府輔導下，愈來愈多養豬戶改成飼料餵養，為了有效去化所有廚餘數量，新北市府今年3月公告，以BOO模式（Build興建、Own擁有、Operation營運）興建生質能源中心，透過最新科技，將廚餘在全程密閉的厭氧環境中消化，並產生沼氣發電，兼具廢轉能、綠電減碳。

新北市環保局指出，生質能源中心是由民間擬定可行性評估報告、自備私有土地，向環保局申請投資開發，預估每日處理200噸廚餘，每年沼氣發電量至少1160餘萬度，相當於3200住宅用戶1年使用電量，售電收入約8120餘萬。

原先有2間廠商在選定石門、雙溪兩處土地，但辦理在地公聽會議時，遭到地方強烈反對，經過市府專家審查會，審查確認皆不具續行辦理可行性，環保局核定初審不通過，已在財政部促參資訊網公告不再續辦。

但廚餘也不能無處去，環保局表示，後續若有民間單位有適合土地場域，可由民間自提申請參與公共建設案件，環保局會再進行政策公告。

目前新北市每日廚餘產出量約為450噸，目前採自主傳統堆肥、高效堆肥、委託再利用包含高效堆肥、厭氧消化、厭氧共消化及變賣養豬戶等方式處理，處理量能還充足。

環保局也已在三峽碳中和樂園建制高校堆肥設備，可收取土城、樹林、三峽、鶯歌的生廚餘，透過機器以高溫高效方式處理，產出的堆肥則可作為農用，環保局表示，目前已完成外牆及所有設備安裝，預計明年初開始試運轉。

民進黨瑞平雙貢在地議員林裔綺表示，當初選定地點在雙溪平林里，位處水源保護區，本就不適合蓋生質能源中心，所有民眾都非常反對，瑞平雙貢地區民眾配合市府觀光政策與經濟發展，已經放棄寧靜與交通順暢等生活品質，不能再把嫌惡設施都丟到偏鄉，在推動相關政策前，一定要公開透明與地方溝通。

國民黨新北市議員江怡臻表示，不反對興建生質能中心，市府也對髒亂和味道處理有充分信心，然而溝通過程，政府並未成功說服居民，建議未來若要興建類似設施，不能只找單一對象溝通，而是充分說服協調，做到一定程度的公開透明以及配套措施，相信會比較順利。