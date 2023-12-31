快訊

馬士基貨輪紅海遇襲！美出動神盾驅逐艦護航 擊落2枚反艦飛彈

他怒批孩子遭霸凌學校無作為 傻眼指：師稱被打被罵「不可反擊」

賴清德惹毛管中閔 侯友宜：迫害大學自治的黑手 管校長加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方反對 新北生質能中心撤案 三峽碳中和高效堆肥廠明年運轉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市每日約產出450公噸廚餘，本規畫以BOO模式打造首座生質能源中心，因為居民反彈撤案。圖／新北市環保局提供
新北市每日約產出450公噸廚餘，本規畫以BOO模式打造首座生質能源中心，因為居民反彈撤案。圖／新北市環保局提供

非洲豬瘟導致新北不少廚餘養豬場陸續退場，廚餘處理問題成為地方政府燙手山芋。新北市環保局今年初公告將以BOO模式打造首座生質能源中心將廚餘變綠電，原先有2間廠商分別提出石門、雙溪兩處計劃案，但遭地方居民反對，經新北專家審查會，認為不具辦理可行性撤案。新北市環保局表示，未來要待民間單位自行申請參與，地方政府才會再行政策公告；另三峽碳中和高效堆肥設備預計明年試運轉。

非洲豬瘟多以廚餘傳播，在政府輔導下，愈來愈多養豬戶改成飼料餵養，為了有效去化所有廚餘數量，新北市府今年3月公告，以BOO模式（Build興建、Own擁有、Operation營運）興建生質能源中心，透過最新科技，將廚餘在全程密閉的厭氧環境中消化，並產生沼氣發電，兼具廢轉能、綠電減碳。

新北市環保局指出，生質能源中心是由民間擬定可行性評估報告、自備私有土地，向環保局申請投資開發，預估每日處理200噸廚餘，每年沼氣發電量至少1160餘萬度，相當於3200住宅用戶1年使用電量，售電收入約8120餘萬。

原先有2間廠商在選定石門、雙溪兩處土地，但辦理在地公聽會議時，遭到地方強烈反對，經過市府專家審查會，審查確認皆不具續行辦理可行性，環保局核定初審不通過，已在財政部促參資訊網公告不再續辦。

但廚餘也不能無處去，環保局表示，後續若有民間單位有適合土地場域，可由民間自提申請參與公共建設案件，環保局會再進行政策公告。

目前新北市每日廚餘產出量約為450噸，目前採自主傳統堆肥、高效堆肥、委託再利用包含高效堆肥、厭氧消化、厭氧共消化及變賣養豬戶等方式處理，處理量能還充足。

環保局也已在三峽碳中和樂園建制高校堆肥設備，可收取土城、樹林、三峽、鶯歌的生廚餘，透過機器以高溫高效方式處理，產出的堆肥則可作為農用，環保局表示，目前已完成外牆及所有設備安裝，預計明年初開始試運轉。

民進黨瑞平雙貢在地議員林裔綺表示，當初選定地點在雙溪平林里，位處水源保護區，本就不適合蓋生質能源中心，所有民眾都非常反對，瑞平雙貢地區民眾配合市府觀光政策與經濟發展，已經放棄寧靜與交通順暢等生活品質，不能再把嫌惡設施都丟到偏鄉，在推動相關政策前，一定要公開透明與地方溝通。

國民黨新北市議員江怡臻表示，不反對興建生質能中心，市府也對髒亂和味道處理有充分信心，然而溝通過程，政府並未成功說服居民，建議未來若要興建類似設施，不能只找單一對象溝通，而是充分說服協調，做到一定程度的公開透明以及配套措施，相信會比較順利。

廚餘 非洲豬瘟

延伸閱讀

馬英九赴三峽輔選 嗆賴清德「災難說」明顯失言

傳新北校園BB彈射黑板 校長：學生下課水槍嬉鬧

新北競選廣告違規陳情4案 拆除違規布條15條

竹市環保局巧手修復二手家具 復古櫥櫃8200元標出

相關新聞

跨年夜北市8處流動廁所車位置曝 首創太陽能發電還可手機充電

台北跨年晚會今晚登場，為因應民眾有內急需求，晚會四周共有276個流動廁所、無障礙廁所24個，今年還特別設置8部拖車式大型...

地方反對 新北生質能中心撤案 三峽碳中和高效堆肥廠明年運轉

非洲豬瘟導致新北不少廚餘養豬場陸續退場，廚餘處理問題成為地方政府燙手山芋。新北市環保局今年初公告將以BOO模式打造首座生...

批柯文哲「卡蛋」延宕開幕 郝龍斌：留爛攤市民很清楚

台北大巨蛋日前風光開幕，國民黨陣營以此攻擊民眾黨候選人柯文哲大巨蛋拖了8年還無法解決，柯文哲當時反嗆，包含大巨蛋、北流、...

大型遊動廣告車噪音、違停擾民 北市明年加強稽查

台北市熱鬧街頭經常可見大型遊動廣告車，宣傳效果十足，但在道路緩慢行駛、製造噪音，還有違規停車與非法改裝等問題，明明不能上...

內政部稱過去未討論廢礦區 新北反擊：4年來多次反映

內政部國土署今天表示，稱新北市過去的行文或在國土計畫會議上，並非針對廢礦區聚落的居住權益保障進行討論。新北市政府對此嚴正...

113年元旦台北市16項新制上路 這裡一次看

2024年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲、托育補助調高，台北市政府共公布16項，包括特教助理員加薪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。