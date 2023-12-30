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「北投輕行旅」遭撤照仍非法接客 北巿觀傳局開罰警告也不甩

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北投輕行旅。圖／民眾提供
北投輕行旅。圖／民眾提供

台北市捷運復興崗站出口對面一間旅館「北投輕行旅」，被爆21日遭北市觀傳局撤銷旅館業登記證及專用標識，至今仍違法接客。觀傳局表示，25日至現場查察，將依法開罰10到50萬元並勒令歇業，記者也致電旅館，由工作人員接通，但不清楚案情。

樺福建設顧問曾先生指出，北投輕行旅的土地及建物去年10月遭法拍，由寶來納公司以3億元得標，但樺福建設主張共有財產並提出優先購買權訴訟，該案仍在法院審理，不過，錦達公司看準這法律爭議，故意拖欠使用費。

曾先生表示，錦達公司只有出人力，相關設備及場所皆由樺福出資，然而，錦達公司遭撤照後，積欠建物及土地所有權人超過4個月使用費達500多萬元，房東、樺福建設才會向觀傳局申請撤照。

他說，觀傳局受理後，在11月29日即通知錦達公司自行繳回旅館業登記證及專用標識，但該公司逾期未繳回，依法公告註銷，不料，近期發現旅館仍在接客，觀傳局在12月25日前往稽查也僅給予口頭警告，「萬一這段時間發生公安，該由房東還是錦達公司負責？」

對此，記者致電北投輕行旅，針對相關問題不清楚，目前仍在營業。

觀傳局證實，依「發展觀光條例」辦理查處非法經營旅館業作業，對於不法情事絕不寬貸，將依法開罰10到50萬元並勒令歇業。

北投輕行旅在訂房網站上仍可以預訂。圖／擷取自網路
北投輕行旅在訂房網站上仍可以預訂。圖／擷取自網路

觀傳局 北投 捷運

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