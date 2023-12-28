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龍年春節連假前夕遇周三停收垃圾 北市環保局加班收運
明年春節7天連假，北市規畫1月2日至2月1日為舊曆年「年終大掃除」，市民若需汰換家中舊家具大型廢棄物，免費清運須於2月7日向各區清潔隊預約。另外，環保局公告明年春節垃圾收運時程，小年夜正常收運、除夕加班清運、初一至初三停收，直至初四起恢復部分收運。
台北市環保局表示，2月8日至14日為春節連假，2月7日雖為例行停收的周三，環保局為於假期前一日服務市民，當天加班收運，8日小年夜正常收運，9日除夕中午及夜間時段加班清運垃圾，10日初一至12日初三均停收，13日初四起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，15日初六起恢復預約收運大型廢棄物。
春節期間，民眾如無法配合環保局清運時段，可就近至12個行政區共32處垃圾限時收受點排出垃圾。
至於北市1月2日至2月1日舊曆年「年終大掃除」，民眾可預先整理居家與周邊環境，如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，2月7日前即早預約，由各區清潔隊免費清運，以免春節前大量排出清運不及。
環保局提醒，過年前一個月是家戶大型廢棄物預約排出的巔峰期，請民眾體恤清潔隊員辛勞，先行預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊將依約前往收運，強調勿私自丟棄在道路，避免環境髒亂、影響交通安全，嚴重恐觸法受罰。
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