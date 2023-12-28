聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北電影節 朝小而美影展轉型

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北電影節網羅國內外優秀影人作品，其中「台北電影獎」被喻為金馬獎前哨戰，但觀影人次和參展影片近10年來下滑，議員籲總體檢或參照國外影展轉型。電影節總監李亞梅表示，持續參照柏林、鹿特丹影展，也朝向小而美影展轉型，明年恢復城市主題單元，凸顯影展特色和精神。

議員陳宥丞發現，近10年來，台北電影節的觀影人次從2013年的46602人次，下滑到今年的28902人次，總參展影片最高是2018年203部，但今年則是最低，僅有124部；電影產業近年受到疫情及相關串流平台競爭下，或多或少受到衝擊，台北電影節適逢25屆，可以考量相關轉型，或者向國外影展借鏡。

李亞梅說，近年OTT平台普及，疫情影響觀影習慣，整體戲院觀眾流失2、3成，且片商大量引進藝術片，衝擊影展票房，以致減少影展觀影人次。

「精準挑片、瘦身。」李亞梅表示，以往一年引進200多部電影，不如利用數據，精準受眾，挑出前10名類型的片單，精準選片讓滿座率提升，明年也將過往電影節日程從17天，縮減至12天，得以控制好財務成本，今年滿座率已大幅提升。

她強調，要清楚「育新銳創作人才定位，因此增加台灣電影產業活動、與台灣影人對話，擴大影展影響力，並轉型為小而美的影展。

李亞梅說，電影選片主要以台灣電影、各國新銳導演作品、城市主題影片，外語片來源多以釜山影展及柏林、鹿特丹等上半年重點影展，以及國際新導演競賽報名系統收到的影片為主，不同於金馬影展以全球華語電影、知名影展得獎影片及大師新作。

李亞梅說，持續參照影展包括柏林、鹿特丹等不同規模的影展，產業活動規畫則是借鏡釜山影展相關產業活動。

知名電影導演林孝謙有感地說，今年台北電影節辦「電影正發生」活動，邀集影人陳淑芳、陸小芬對談，以及親密指導的專業人員來與民眾對談解惑，幾天下來就有1000多人次參加，這些都不計算在進戲院的人數。明年持續舉辦活動之外，也會讓觀眾直接挑戰電影攝影，唯有親身體驗，才會讓民眾愛上電影。

電影 影片 柏林

延伸閱讀

獨／男神改當自戀反派 「星願」導演驚曝「嚇到我們」

串流平台衝擊 台北電影節觀影人次下滑 將轉型小而美影展

數十輛絕版天價法拉利賽車一字排開 收藏家電話狂摳

美國以色列高層會晤 討論以哈戰爭階段轉型

相關新聞

新北明年開辦原民微型保險 估4萬多人受惠

新北市原住民約有5.8萬人，多數原民工作為基層、勞力密集形態，易受景氣、產業全球化影響收入。新北原民局說，明年將開辦原民...

土城司法園區動工 鄭文燦：雙贏計畫

新北市土城司法園區開發案昨開工，台北看守所遷移到土城彈藥庫舊址，司法園區將成為新北地院、地檢署及看守所的新址，也規畫社宅...

台北電影節 朝小而美影展轉型

台北電影節網羅國內外優秀影人作品，其中「台北電影獎」被喻為金馬獎前哨戰，但觀影人次和參展影片近10年來下滑，議員籲總體檢...

大客車開進校園 瑞芳警宣導交通安全新體驗

為了提升用學生「行人防禦」能力及「交通事故風險」意識，瑞芳國中與新北瑞芳警分局今（27）日與基隆客運合作把公車開進校園，進行交通安全宣導，教導學生走在路上，注意盡量遠離大型車輛，小心內輪差及視覺死角，希望學童能安心上學，平安回家。

三芝農村文化體驗館啟用 開啟青農融合藝術新里程

國家發展委員會為推動地方創生政策，以及農業部農糧署結合新北市農業局推動三芝農村再生計劃，將農會一號倉庫打造全新的三芝農村文化體驗館，提供生態導覽、人文解說、農耕體驗及工作假期等功能，成為三芝青農與藝術的觀光新景點。

攝影棚新體驗 汐止麗景禮拜堂課陪學童樂當小主播

由觀天下有線電視及新北市親子教育協會共同舉辦的小小主播營活動，今(27)日來的是汐止區麗景禮拜堂課陪中心的小朋友，第一次進到攝影棚當主播，小朋友都緊張又興奮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。