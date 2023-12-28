台北電影節 朝小而美影展轉型

台北電影節網羅國內外優秀影人作品，其中「台北電影獎」被喻為金馬獎前哨戰，但觀影人次和參展影片近10年來下滑，議員籲總體檢或參照國外影展轉型。電影節總監李亞梅表示，持續參照柏林、鹿特丹影展，也朝向小而美影展轉型，明年恢復城市主題單元，凸顯影展特色和精神。

議員陳宥丞發現，近10年來，台北電影節的觀影人次從2013年的46602人次，下滑到今年的28902人次，總參展影片最高是2018年203部，但今年則是最低，僅有124部；電影產業近年受到疫情及相關串流平台競爭下，或多或少受到衝擊，台北電影節適逢25屆，可以考量相關轉型，或者向國外影展借鏡。

李亞梅說，近年OTT平台普及，疫情影響觀影習慣，整體戲院觀眾流失2、3成，且片商大量引進藝術片，衝擊影展票房，以致減少影展觀影人次。

「精準挑片、瘦身。」李亞梅表示，以往一年引進200多部電影，不如利用數據，精準受眾，挑出前10名類型的片單，精準選片讓滿座率提升，明年也將過往電影節日程從17天，縮減至12天，得以控制好財務成本，今年滿座率已大幅提升。

她強調，要清楚「育新銳創作人才定位，因此增加台灣電影產業活動、與台灣影人對話，擴大影展影響力，並轉型為小而美的影展。

李亞梅說，電影選片主要以台灣電影、各國新銳導演作品、城市主題影片，外語片來源多以釜山影展及柏林、鹿特丹等上半年重點影展，以及國際新導演競賽報名系統收到的影片為主，不同於金馬影展以全球華語電影、知名影展得獎影片及大師新作。

李亞梅說，持續參照影展包括柏林、鹿特丹等不同規模的影展，產業活動規畫則是借鏡釜山影展相關產業活動。

知名電影導演林孝謙有感地說，今年台北電影節辦「電影正發生」活動，邀集影人陳淑芳、陸小芬對談，以及親密指導的專業人員來與民眾對談解惑，幾天下來就有1000多人次參加，這些都不計算在進戲院的人數。明年持續舉辦活動之外，也會讓觀眾直接挑戰電影攝影，唯有親身體驗，才會讓民眾愛上電影。