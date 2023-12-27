淡水施放跨年煙火 新北捷運：連續42小時營運

新北市將於淡水舉辦1314跨河煙火秀，為了服務市民參與跨年活動需求，新北大眾捷運公司表示，轄下淡海輕軌等3條路線都於跨年夜不打烊，持續42小時營運服務。

新北捷運表示，淡水跨河煙火秀將在12月31日晚間8時（20時）24分施放13分14秒煙火秀，煙火發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，期望媲美澳洲雪梨跨年煙火秀。

新北捷運表示，為了服務市民參與跨年活動需求，新北捷運公司轄下淡海、安坑輕軌及環狀線等3條路線，包括12月31日跨年夜，都將持續42小時營運服務。

新北捷運表示，環狀線幸福站還推出隱藏版「領取幸福」活動，特別與在地知名的新莊保元宮合作，推出「茄苳腳月老」紅線，讓民眾領取後能「幸福年年白首茄苳」，邀請所有民眾一同迎來充滿幸福與希望的2024年。