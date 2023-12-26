高齡化6都最高 北市教育局明年加碼補助樂齡教育

北市今年推出最高可折抵社區大學學分費3000元「樂齡市民進修券」補助1200名長者，成效良好，為鼓勵長者「活到老，學到老」，台北市教育局宣布，明年度將加碼提供1800補助名額，教育局也將持續推動樂齡學堂空間升級，改善教室內桌椅、照明等讓長者學習上更加舒適。

根據統計，截至今年11月台北市高齡人口已逾55萬人，佔總人口數的21.93%，是六都高齡化比率最高的縣市，為提供長者近便的學習場域，台北市設有12所樂齡學習中心及57所樂齡學堂，合計69處樂齡學習據點，開設超過5000場次課程，逾20萬學習人次

教育局今年推出「樂齡市民進修券實施計畫」，由台北市12所社區大學開設36堂免費的「樂齡學習體驗課程」，共計超過1000名長者參與，以及可折抵社區大學學分費最高3000元的「樂齡市民進修券」，共補助1200名長者，明年度更將擴大辦理，提高補助名額至1800名。將持續推出豐富多元齡學習服務，促進社區長者的學習與交流，實現健康樂齡的目標。

此外，為提供更貼近長者需求，今年以濱江國小作為試辦學校，推動樂齡學堂空間升級，打造以長者為本的學習環境，局長湯志民表示，增加易於行走的無障礙通道、符合長者肢體伸展需求的座椅，以及易於閱讀的明亮照明，讓長者們在學習中感到更加舒適自在。

湯志民說，教育重要性不僅在於課堂上的知識傳授，蛤有建立穩固親師關係，改造後空間提供親師使用，在溫馨舒適的環境中討論學生的學習進展、興趣愛好以及任何可能影響學習的因素，可以協助營造友善、開放、雙向的溝通模式與合作關係。