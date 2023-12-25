聖誕溫馨傳情 汐止青山弦樂團下課快閃報佳音

為了慶祝聖誕節，汐止區青山國中小舉辦聖誕溫馨傳情活動，連續幾天安排樂團利用第二節下課進行演奏，包括國樂團及、直笛團及弦樂團，表演音樂快閃活動，學生戴著聖誕帽、馴鹿角，演奏一連串的聖誕節歌曲，十分鐘快閃，讓校園充滿過節的歡樂氣氛。

上午十點多，歡樂氣氛的聖誕歌曲傳來，學校川堂充滿過節的歡樂氣氛， 今年青山國中小舉辦聖誕溫馨傳情活動，利用第二節下課時間，讓樂團輪翻上陣表演音樂快閃，其中有一天是弦樂團演奏，下課時間一到，學生們已經坐滿川堂階梯，要等著欣賞一場別出新裁的音樂響宴。

青山國中小學務處組長林岱瑩表示，聖誕節到了，希望能夠給孩子們一個溫馨感恩的時刻，所以，每一年聖誕節都會舉辦快閃活動，會由學校的音樂團隊來演奏，另外，也有溫馨傳愛的活動，讓學生寫卡片給自己想要送的朋友。

青山國中小弦樂團總召溫曉華指出，感謝學校安排這個機會，讓學生有表演的舞台，聖誕節演出，讓更多同學分享音樂的快樂氣氛。

青山國中小學生說，慶祝聖誕節演奏，是希望透過音樂表演，讓大家很快樂，利用三首耶誕歌曲，給大家更多的溫暖。