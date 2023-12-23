北市大安路行道樹超茂盛 居民：已影響駕駛視線恐怕釀車禍

北市大安路一段73號周遭種植整排的行道樹葉繁盛，附近民眾憂心，沒有修剪，枯枝等砸落恐有安全疑慮，且樹木枝葉茂密，超出人行道甚多，已影響駕駛視線，可能造成車禍等意外，也頻頻向市府反映；北市公園路燈工程管理處表示，調查該地屬於公私共有，非公園處權管，25日會派員巡查，若超出規範會協助修剪。

近年陸續發生路樹無預警倒伏致人死傷、損壞車輛等事故，本報日前陽光專題點出「路樹殺人」風險逐年升高，民眾投訴，捷運忠孝復興站14號東區地下街出口處，便能看見挨著人行道及車道的樹木。

周遭民眾表示，鬧區中栽種樹木固然清幽，不過近期過於茂密，已影響行車駕駛視線，行人往來時壓迫、有時得閃避低垂樹枝，而現場停靠車道旁的貨櫃車，樹枝已明顯碰觸車頂。

公園處表示，針對行道樹修剪，需要研判車道路樹距離地面是否低於4.6公尺，差不多為一輛雙層巴士高度；人行道的路樹修剪，則是低於2.6公尺，避免遮住車輛及民眾視野或通行。

公園處說，樹木修剪會先確認是否為市府權屬，市府撥相關預算定期派員檢視路樹狀況，若為私人單位則會要求地主進行修剪。而該處個案為公私共有，非公園處權管，但若低垂已少於4.6公尺，公園處則可協助修剪。

此外，由於北市近年發生路樹倒塌等意外，北市議員顏若芳就行道樹栽種等相關議題做質詢，建議市府比照新加坡、日本現行重新評估市區的路樹生長、樹穴、生長面積等檢測，確保民眾行走、車輛行駛時，不會發突如其來的狀況。

公園處表示，今年公園處巡查人員包含府內12名、委外廠商12名，共計24名，明年則會再增加委外廠商8名人力，同時也要求廠商人員要具備技術是、證照及相關工作二年以上經歷。目前檢測設備，也有兩項非破壞性儀器，每年至少檢測5千株樹木，以輔助目視不足部分。

公園處說，目前針對高風險、空洞腐朽率達50%的統計數量，預計2024年會進行移除，不會再種植榕樹、橡膠樹、菩提樹等七大類植栽，而改為優良行道樹。

公園處也說，依照樹木種植規範，對於樹木種植重要的樹穴規範淨面積達1.5平方公尺，土壤檢測標準，對土壤質地要求砂質壤土或壤土，裏頭也不能有粒徑大於3公分石塊等相關規範，確保樹木種植品質。