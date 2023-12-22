「2023公館聖誕季」為期1個月 重頭戲音樂會明免費入園

台北市公館地區年度盛事自來水園區「2023公館聖誕季」，為期1個月多的節慶活動，將在平安夜前夕23日迎來重頭戲「水園區頌平安-聖誕音樂會」，當日免費入園，從下午兩點起有愛心義賣會、公益市集、胖卡餐車、免費熱飲等一系列熱鬧非凡活動，最受矚目的音樂會則由葉樹涵教授帶領的「台師大管樂隊」攜手演奏世界名曲及應景的耶誕歌曲，共度耶誕節。

另外，為活絡商圈、帶來觀光人潮，台北市政府觀光傳播局也將12月23日舉辦「2023台北耶誕愛無限」健走報佳音活動，由市長蔣萬安親自率隊自台北真理堂出發，行經公館商圈至自來水園區入口廣場終點站，沿途與民眾報佳音、發送耶誕小禮物，傳遞愛與幸福，與民眾共度歡樂佳節。

台北自來水事業處表示，今年邁入第13年的公館聖誕季，將夜間博物館妝點美麗燈光、營造溫馨佳節氣氛，獲得許多民眾熱烈迴響。

12月23日聖誕音樂會更邀請小朋友界的天團MOMO及泡芙姊姊一起歡樂帶動跳，還有線上線下有獎徵答，壓軸由葉樹涵教授帶領台師大管樂隊的經典管弦樂，特別以「我愛柴可夫斯基」為主題帶來一連串精彩演出，節目最後將邀請市長與現場民眾合唱耳熟能詳的「平安夜」，絕對讓民眾體驗不同以往的聖誕音樂盛宴。

北水處說，聖誕節是溫馨熱鬧的節慶，時值年底，歲末送暖更讓這場活動充盈溫情及意義，延續前年愛心義賣會，今年由北水處職工福利委員會號召同仁捐贈義賣物資，當日義賣所得全數捐贈偏鄉弱勢團體，同場也邀請水岸逗號市集、庇護工場、社福團體販賣特色商品，不僅可支持在地商家市集，還有機會做公益延續愛心。

同時，還有許多寓教於樂宣導攤位，像是透過拼圖遊戲帶大家了解反賄及廉潔教育、從生活實踐節水理念、捐電子發票兌換實用好禮等，當天也將送出自來水園區精心準備的商圈大禮和學校藝文表演「人氣票選獎」，節目精彩可期，保證收穫滿載、共享聖誕幸福與溫暖。