快訊

冬至湯圓自由配！ 清原「極緻滿福湯圓」新吃法 加映全台5大湯圓名店

台生分享兩岸大學宿舍5大差別 大陸「洗澡要插卡」讓眾人一致力挺

影／AI變臉超進化！油膩大叔變正妹 開直播「手碰臉」也不變形嚇到網友

北市自來水園區「聖誕季」活動 12/23免費入園

中央社／ 台北22日電

台北自來水事業處表示，「2023聖誕季」活動已在公館自來水園區登場，23日將有重頭戲，包含公益市集、音樂會等活動，當天免費入園，並有夜間景觀燈飾可觀賞，歡迎民眾到場。

北水處今天發布新聞資料指出，公館「聖誕季」活動今年邁入第13年，活動已從11月間起跑，自來水園區內所設置美麗燈飾，提前營造溫馨佳節氛圍，受到許多民眾響應參與。

北水處表示，「2023聖誕季」活動重頭戲將於12月23日登場，當天免費入園，自來水園區從下午2時起有愛心義賣會、公益市集、免費熱飲等活動，台灣師範大學管樂隊也會到場演奏世界名曲及應景耶誕歌曲，小朋友喜愛的親子台主持人將到場帶動跳，歡迎民眾入園參與活動。

北水處指出，「2023聖誕季」活動至31日止，自來水園區內的燈飾展示至當天。

燈飾 愛心 音樂會

延伸閱讀

2023耶誕在南科 奇幻童話樂園與您歡樂迎新年

蔣萬安視察友善用路人計畫 定明年為北市交通安全年

新莊黑龍江變身 中港大排2公里披上耶誕燈海

民進黨北市兩選區勝券在握？ 陳時中：沒到開票不敢大意

相關新聞

蔣萬安視察友善用路人計畫 定明年為北市交通安全年

台北市長蔣萬安上午前往文山區景福街、羅斯福路6段一帶視察友善用路人之通行環境改善計畫，包括退縮路口行人穿越道線、設置庇護...

淡海輕軌今年跨越軌道86件罰16萬 跨年煙火這4站有管制

淡海輕軌綠山線2018年通車，分為高架、平面混合，平面段時常發生民眾跨越軌道事件。新北捷運公司統計，今年違規案共86件，...

洗刷行人地獄之名 蔣萬安今宣布明年是「交通安全年」

為了建構行人安全友善環境，台北市長蔣萬安上任後，今年5月組成府級專案小組，擬訂四大主軸、10項策略、34項工作項目，並擬...

板橋馬路爆管淹水開挖中 這22里共18347戶停水到明早

新北市板橋區南雅南路今凌晨發生老舊水管爆裂事件，影響路面範圍長約50公尺、寬約4公尺，交通打結，新北災害應變中心立即到場...

讓老人家輕鬆回家 新北增設電梯補助明年提高至300萬

為體恤年長者、身障市民爬樓梯回家辛勞，新北市都更處修訂「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」，提高增設電梯每案補助經...

新莊黑龍江變身 中港大排2公里披上耶誕燈海

早期有新莊黑龍江之稱的中港大排，流經人口密集新莊地區的汙水經由雨水下水道系統流入中港大排，以致中港大排黑不見底、臭氣沖天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。