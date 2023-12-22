北市自來水園區「聖誕季」活動 12/23免費入園

台北自來水事業處表示，「2023聖誕季」活動已在公館自來水園區登場，23日將有重頭戲，包含公益市集、音樂會等活動，當天免費入園，並有夜間景觀燈飾可觀賞，歡迎民眾到場。

北水處今天發布新聞資料指出，公館「聖誕季」活動今年邁入第13年，活動已從11月間起跑，自來水園區內所設置美麗燈飾，提前營造溫馨佳節氛圍，受到許多民眾響應參與。

北水處表示，「2023聖誕季」活動重頭戲將於12月23日登場，當天免費入園，自來水園區從下午2時起有愛心義賣會、公益市集、免費熱飲等活動，台灣師範大學管樂隊也會到場演奏世界名曲及應景耶誕歌曲，小朋友喜愛的親子台主持人將到場帶動跳，歡迎民眾入園參與活動。

北水處指出，「2023聖誕季」活動至31日止，自來水園區內的燈飾展示至當天。