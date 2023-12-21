環南中繼市場飄雪…泡沫灑水啟動 市場處研判短路造成
台北市環南中繼市場家禽類攤今天凌晨1點半左右，消防泡沫灑水設備突然啟用，於凌晨2點半停止，經初步調查，研判為家禽22號攤後面的消防電磁閥線路短路造成，北市市場處表示，攤台食材遭受汙染，已全數銷毀，後續處理賠償攤商等相關事宜，未來加強巡檢。
市場處表示，當時現場沒有火警，機電人員分別至2樓現場與消防機房做緊急處理，監視畫面也未發現有人員誤觸情形，因此先關閉泡沫泵浦，同時協助現場地面清理，於凌晨2點半將現場清潔完畢，恢復正常營業。
市場處說，經相關單位共同會勘，初步研判是消防電磁閥因線路短路造成灑水及泡沫系統啟動，詳細原因需進一步釐清，已請施工單位協助設施設備檢查，避免再次發生泡沫滲漏情形。
此外，市場處也說，環南市場曾於民國109年攤商誤觸造成泡沫噴灑事件，已於事後宣導及教育攤商作業時應注意消防設備使用規範，這次初步排除人為因素，未來市場處將針對消防設施設備加強巡檢，以提供攤商及民眾更安全及舒適的購物環境。
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