快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

環南中繼市場飄雪…泡沫灑水啟動 市場處研判短路造成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
攤商處理善後。圖／市場處提供
攤商處理善後。圖／市場處提供

北市環南中繼市場家禽類攤今天凌晨1點半左右，消防泡沫灑水設備突然啟用，於凌晨2點半停止，經初步調查，研判為家禽22號攤後面的消防電磁閥線路短路造成，北市市場處表示，攤台食材遭受汙染，已全數銷毀，後續處理賠償攤商等相關事宜，未來加強巡檢。

市場處表示，當時現場沒有火警，機電人員分別至2樓現場與消防機房做緊急處理，監視畫面也未發現有人員誤觸情形，因此先關閉泡沫泵浦，同時協助現場地面清理，於凌晨2點半將現場清潔完畢，恢復正常營業。

市場處說，經相關單位共同會勘，初步研判是消防電磁閥因線路短路造成灑水及泡沫系統啟動，詳細原因需進一步釐清，已請施工單位協助設施設備檢查，避免再次發生泡沫滲漏情形。

此外，市場處也說，環南市場曾於民國109年攤商誤觸造成泡沫噴灑事件，已於事後宣導及教育攤商作業時應注意消防設備使用規範，這次初步排除人為因素，未來市場處將針對消防設施設備加強巡檢，以提供攤商及民眾更安全及舒適的購物環境。

泡沫灑水突然啟動，造成攤商食材受汙染。圖／市場處提供
泡沫灑水突然啟動，造成攤商食材受汙染。圖／市場處提供

北市 食材 環南市場

延伸閱讀

【嘿！社會】消防「百寶箱」！搜救利器全靠器材車

屏東工廠大火引關切…消防署促強化消防職安 擬3個月後提修法草案

屏東消防特搜大隊 獲妙光禪寺捐贈逾百萬救災裝備

六福村飄雪囉！有變裝麋鹿、精靈和耶誕老人 入園只要499元

相關新聞

賴清德護萬里老家 老礦工感嘆改建炭寮仔竟被迫遷出

民進黨總統候選人賴清德為「萬里老家」違建辯護，提及早礦工「工寮」歷史。原本在鄰近崁腳礦區，也是工寮改建房屋內的礦工李春，...

記點新制上路5個月 北市已有160人記滿12點吊扣駕照2個月

台北市交通事件裁決所表示，自2023年6月30日起實施交通違規記點新制截至2023年11月30日止，北市記點件數達39萬...

士林夜市瓦斯又外洩 管線要總體檢

台北市士林夜市半個月內2度發生瓦斯外洩，引發當地居民憂慮「萬一哪天氣爆，大家沒得跑」，議員點名北市府該出面監督陽明山瓦斯...

北環段施工恐致半百戶無法進出 新北搶先打通瓶頸

新北蘆洲區內的捷運環狀線Y21站周圍準備封路施工，可能影響當地半百戶民眾通行，讓居民憂心，新北工務局表示，近期打通信義路...

環南中繼市場飄雪…泡沫灑水啟動 市場處研判短路造成

台北市環南中繼市場家禽類攤今天凌晨1點半左右，消防泡沫灑水設備突然啟用，於凌晨2點半停止，經初步調查，研判為家禽22號攤...

北投纜車案市府須賠逾2.3億元 議會工務委員會拍板

北投纜車BOT案爭議超過20年，前市長柯文哲任內拍板停建，廠商去年聲請仲裁，今年5月結果出爐，市府須補償廠商逾2.2億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。