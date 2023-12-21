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林口長庚續獲美國HIMSS醫療資訊暨管理系統認證 發展全方位智慧醫院

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚首度通過HIMSS INFRAM第6級認證，前排左起為許建隆教授、林昆儒教授、溫明賢教授、陳建宗院長、潘延健總執行長，與HIMSS INFRAM 認證團隊。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚首度通過HIMSS INFRAM第6級認證，前排左起為許建隆教授、林昆儒教授、溫明賢教授、陳建宗院長、潘延健總執行長，與HIMSS INFRAM 認證團隊。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院近年來持續精進全方位智慧醫院的內涵，繼2019年成為全國首家獲頒美國「醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）」EMRAM（電子病歷）第7級國際認證最高等級證書，2022年度獲HIMSS DHI（數位醫療指標）全球第2名及台灣第1名的認證，今年11、12月分別獲得EMRAM電子病歷第7級續認證以及INFRAM（IT基礎建設採用模型）第6級認證。

林口長庚指出，醫療資訊系統管理為醫院管理的重要一環，攸關醫院永續經營，也與廣大病人息息相關，是發展智慧醫院最重要的關鍵。HIMSS認證委員綜合評審結果認為，林口長庚長期已發展為全方位的智慧醫院，醫療資訊化成熟度足為醫療業界的標竿。陳建宗院長也表示，透過持續認證可不斷進行醫院內部的創新和改革，引領全體員工善用醫療資訊，共同提升醫療品質及病人安全，並致力於與全球發展同步。

林口長庚指出，這次兩項認證展示完整的HIS資訊系統及各項資訊化作業流程，內容包括智慧藥局、門診化療模組及排程系統、血液透析自動化排程及管理系統、AI超音波檢測兒童髖關節、護理站無線裝置數據傳輸、病房護理呼叫系統等，與評審委員們的視訊清晰流暢，表現醫院資訊化成熟度，可以提高醫謢人員效能及降低病人等候時間成效，獲得委員高度評價。

長庚 林口 電子病歷

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