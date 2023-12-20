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台灣港勤台中營運所被控苛扣船員補助津貼 港務公司：已調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台灣港務港勤公司台中營運所被控苛扣船員航行補助津貼，投訴指稱風電科業主補助船員每人每天2500元，但承辦經理對船員稱每人每天只有2200元，台中港務分公司指出，經政風人員個別詢問船員及岸勤人員，比對各支出帳目，目前已完成專案清查，並提交台灣港務港勤公司考成委員會審理中。

民眾投訴說，台灣港務港勤台中營運所承接風電業者業務，因超時工作，風電業者補貼船員每人每天2500元津貼，卻只發每人2200元，船員詢問，承辦人員先後說法不一，第一次說需要稅金，後來又說公司普度錢不足，船員並非實際拿2200元，而是採購船員生活必需品後依發票報銷。

台中港務分公司今天說明，此案經政風人員個別詢問船員及岸勤人員，詳細比對各支出帳目，目前已完成專案清查，絕無包庇。

普度 發票 稅金

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