新北公告明年地價 新版特區一家銀行總部蟬聯15年地王

新北市地價及標準地價評議委員會於昨針對明年度公告土地現值及公告地價評議，預計於明年1月1日公告。板橋板信商銀雙子星總部大樓蟬聯15年為新北地王，烏來偏鄉地區則是土地價值最低區域。

坐落新板特區之板信商業銀行雙子星總部大樓，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺77.4萬元及15.5萬元，換算每坪約256萬元及51萬元，連續第15年蟬聯新北市地王。至於最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段之保安保護區，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺150元、30元。

地政局表示，明年公告土地現值作業期間雖受到央行逐步升息、土建融利率調漲、平均地權條例修正等因素影響，致交易量大幅減少，但因整體不動產市場受到低利率升息影響，民眾購屋負擔有限、剛性需求穩定、加上新北市捷運三環六線及新北市如新泰塭仔圳、林口工一重劃區、土城司法園區區段徵收區多處整體開發區持續推動，各項都市計畫案、工業區立體化，以及都更三箭等利多政策，均有助於改善整體城鄉風貌，帶動新北人口、產業進駐發展。

如需查詢明年公告土地現值及公告地價，可於正式公告後至新北市各地政事務所、新北不動產愛連網查詢：https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/