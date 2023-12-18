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土方濫倒 五股海砂屋都更 明年使照恐卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北五股區西雲路海砂屋2019年8月開始動工拆除。圖／新北市政府提供
新北五股區西雲路海砂屋2019年8月開始動工拆除。圖／新北市政府提供

新北市五股區西雲路海砂屋都更案延宕2、30年，終在2019年8月動工，預計3年後完工。不料該案命運多舛，工程期間發生土方濫倒，地主卻拒絕運回，明年底該建物申請使照恐卡關。議員陳明義要求市府局處應有強制作為，而非任憑地主亂搞，讓原住戶無家可歸。工務局說，將持續與地主協調，並個案討論使照問題。

五股區西雲路海砂屋土地及建物權屬皆為私有，都更前總戶數有60戶，面積約1462.36平方公尺。2018年曾發生陽台墜落事件，2019年初市府實地勘查時，發現建物陽台已塌陷，早已不堪居住，當時實施者與住戶溝通不順利，因有2%住戶持不同意見遲遲無法推動，後續市府快速通過釘子戶排除條款，終在2019年8月動工，興建1棟地上14層樓、地下3層建物，預計3年完工。

不料該都更案工程期間一波三折，工務局施工科長陳俊翰指出，2021年9月工程施工單位遭查獲將土石方違規棄置於三峽，工務局依違反建築法勒令停工、裁罰，並要求工地應辦理土石方清運，但棄置地的地主自述這些土方是他花錢請人整地，因而拒絕配合，雙方僵持，若明年底建物申請使用執照，案子仍在訴訟中，恐申請不過。

陳明義說，五股西雲路海砂屋是老宿舍都更，市長侯友宜當時有去剪綵見證，卻被不肖業者將工地土方濫倒，業者願意受罰並提出清運計畫，現在反倒是地主不同意清運，雙方僵持不下。

陳明義批評，雖然地政局提告，卻因為訴訟，進度也卡關，讓原住戶很無奈，憂心後續申請執照怎麼辦？認為市府態度要「硬起來」，不應該用訴訟，而是要有強制作為。

工務局長祝美惠說，該農地違規填土未作農用，地主涉及違反區域計畫法，地政局已裁罰地主多次，仍未配合改善，已在11月移送地檢署偵辦，地主說若一審敗訴願意配合清運。後續使照申請面臨延宕等問題，祝說，現已在個案討論，會想辦法協助。工務局指出，該案目前結構體已完成，將持續要求工地與地主協調，並研議替代改善方案，遏止違規棄置行為再發生。

都更 陳明義 海砂屋

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