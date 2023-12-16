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老舊公寓多...老人難上下樓 新北獲30台爬梯機共610萬
新北市老舊公寓多，年長者及仰賴輪椅者難以經常爬樓梯，等同只能被關在家。新北市自2012年開辦爬梯機租借服務，現有104台供民眾租借使用，去年租用服務約5萬6700人次受惠。今天再獲贈價值610萬爬梯機共30台，由國際獅子會300B 2區總監邱銘乾代表捐贈給新北市副市長劉和然，要讓市民有更大便利。
新北副市長劉和然表示，市長侯友宜先前常說，政府預算經費有限，但民間資源力量無窮，新北市地廣人多，非常感謝民間的支援，隨後細數今年獅子會300B 2區捐贈三峽鳶山的整建工程、土城義消設備、亞東兒童癌症病房彩繪及設備等；今年10月及11月間也各捐價值380萬元的新巴士給深坑區及石碇區，此次除捐贈30台爬梯機外，還有1輛水箱車要給消防局救火用。
邱銘乾表示，雙北屋齡超過50年的老公寓多，仰賴輪椅的身障者或腳沒力氣的長輩，上下樓需靠爬梯機，希望透過此次捐贈能帶給市民更大的便利，至於捐贈深坑區及石碇區的新巴士，可改善山區孩童就學、居民採購日常用品、就醫等，促進地區發展。
社會局長李美珍表示，新北現有104台置於輔具中心供民眾租借，2022年爬梯機租借服務約5萬6700人次，此次受贈30台將一併納入提供服務，讓更多行動不便者受惠。活動現場同時舉辦慈善園遊會，也邀請歌手蔡義德等人現場演唱，此次園遊會義賣所得，將全數捐獻給弱勢團體。
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