汐止新住民媽媽獨養3姐弟陷困境 市議員助度難關

汐止區金龍國小一位就讀一年級的陳小妹妹，最近家裡遭逢變故，爸爸失蹤好幾天，結果找到時已經死亡，留下新住民媽媽一人要養三個孩子，最大才一年級，最小才一歲多，讓媽媽相當徬徨無助，急需要幫助，得知後今(15)日新北市議員張錦豪也找社福團體一起捐款，希望幫助他們度過難關。

新北市議員張錦豪表示，自己的女兒也在金龍國小念書，有聽說有一個學生家庭遭逢變故，爸爸今天己經離開，那媽媽是新住民要帶3個小孩，聽到這消息很難過，希望趕緊協助這家庭，所以，今天也帶了自己微薄的心意捐給這個家庭，另外，汐止工商促進會的蔡理事長也承諾捐款兩萬元，有幾位社會善心人士都表達願意伸出援手，汐止人真的很有愛心，此外，昨天在議會也已經通知了社會局、還有教育局，一起來協助陳小妹妹的家庭，因為，現在只有新住民媽媽要帶3姊弟，家裡經濟狀況真的很不好，所以，今天趕快來學校，也約了幾位熱心的協會，捐款捐物資，目前先湊了三萬元，讓他們家裡有急難救助金，希望能拋磚引玉，協助陳小妹妹家庭度過難關。

金龍國小輔主任簡淑娟指出，一位一年級同學，因為家裡臨時發生變故，也很感謝張錦豪議員及社會愛心團體還有學校的家長會及時給予協助，不管是捐款或物資，學校代表家長感謝贊助單位，事情發生時，導師有跟輔導室聯繫，有及時找社會相關資源來協助小朋友，也請導師持續做關心，那有跟媽媽聯繫，他也很無助，需要協助，因為，沒有工作，再加上最大的小朋友是小一，一個3歲多的弟弟在幼稚園念書，媽媽需要工作養家，很需要社會來幫助他，找看看有沒有可以托育一歲多孩子的地方，讓他可以工作。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修說，接到張錦豪議員的通報，今天先拿一些白米、麵條等生活物資來關懷，了解以後，知道家裡還有一歲跟三歲的小朋友需要被照顧，因為媽媽是越南的新住民，需要工作照顧孩子，早上已經跟社會局托育中心聯絡，會跟媽媽聯絡孩子照顧托育的問題，實物銀行會持續提供小孩子的奶粉跟紙尿褲以及生活物資。