蔣萬安上任推都更5+2箭 議員曝海砂屋鑑定補助竟掛零

台北市長蔣萬安上任後推出台北市都更5+2箭政策，加速都更，整宅、海砂屋及耐震力不足且有明顯危害，容積獎勵最高可達100%，相當1坪換1坪，但議員指出，北市建管處動支二備金600萬試辦海砂屋鑑定補助，卻乏人問津，今年申請期限剩最後半個月，案件竟還掛零，成效甚差，但明年度預計又再編列1190萬。建管處表示，會加強宣傳。

建管處10月6日公告台北市補助海砂屋鑑定試辦計畫，可回溯自今年1月1日起至12月31日止，每案最高可補助145萬元，申請資格須符合建物區分所有權人比例達75％以上，由管理委員會或管理負責人提出申請。符合申請資格，可補助海砂屋鑑定費，盼讓住戶提早發現潛在海砂屋等狀況。

議員許家蓓指出，她發現試辦計畫自10月公告後，截至12月13日，申請數竟掛零，沒有民眾向建管處申請海砂屋鑑定補助，成效不彰，代表建管處的宣傳及輔導機制顯然有非常大的問題，導致立意良善的政策乏人問津。

她說，雖然肯定建管處推動海砂屋鑑定補助，且新北市政府亦有針對海砂屋鑑定費全額補助，都是為了提早發現潛在海砂屋，協助民眾提升居住安全，但政策執行狀況不佳，建管處明年度預計再編列1190萬元預算持續辦理。補助計畫最重要的就是要有人來申請，才能夠達到政策效果，建管處必須針對今年的執行狀況做檢討，提出改善方案，積極宣導及輔導。

有民眾反映，因申請資格須符合建物區分所有權人比例達75％以上，以棟為計算，而非戶為單位，樓上樓下的狀況不相同，有的尚未出現海砂屋狀況，造成意見整合不易，難以達到申請條件。

建管處處長虞積學表示，該案動用二備金，是因上個議會會期時議員的提案，公告執行時間已經是今年10月初，由於不是在年初，到年底截止限期前，時間很短，民眾可能來不及申請，但明年有編列預算，只要符合資格都可申請。

另外，建管處也會加強宣傳，例如透過大眾捷運管道或發新聞稿，明年也會組成海砂屋輔導團，舉辦法令說明會，社區對有海砂屋有疑慮，由輔導團來輔導，把海砂屋挖出來，輔導進入鑑定程序，符合條件，就給予補助。