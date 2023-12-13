西門紅樓慶115歲生日 啟動碳盤查追尋永續發展

1908年落成，西門紅樓歷史已延續115年，營運單位今年生日慶除推出特展，還發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」創刊號，並啟動碳盤查以規劃減碳路徑，打造古蹟永續未來。

台北市定古蹟西門紅樓建於日治時期，八角樓在當時是市場入口，連接的十字樓則是市場主體，百餘年來歷經戰爭、公告為古蹟、戲院倒閉、祝融肆虐，如今在台北市文化基金會營運下發展為展演、市集及文創空間。

台北市副市長林奕華今天在西門紅樓115週年生日慶開幕式致詞表示，台北明年建城140週年，西門紅樓見證這座城市的發展，身分從公營市場、電影院到現在作為文創發展中心，累積了深厚文化底蘊，讓萬華具備豐富面貌及層次。

台北市文化基金會城西營運部總監李志勇介紹，今年生日慶，西門紅樓首度發行場館刊物「西哈誌XI-HUB」，透過輕鬆有趣的語言呈現地方文化及人物故事，作為紅樓與地方社區交流的橋梁，以半年刊的形式記錄並保存社區共同記憶，期許未來能夠出版成專書。

他說，永續發展成為全球性議題，西門紅樓也無法置身事外。在環境保護方面，明年將與生活品質文教基金會合作進行碳盤查，規劃減碳步驟；並以古蹟身分貢獻文化與社會影響力，同時以永續概念執行維護管理。

慶祝西門紅樓115歲生日，文基會12月規劃系列活動，包含即日起至31日在八角樓展示的西門記憶地圖特展，以及手繪記憶地圖工作坊、在地微醺走讀、紅樓定時導覽及商圈集章換禮等。