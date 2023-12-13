新北金牌農村 人最少平溪成大贏家

新北市農業局昨舉辦第三屆金牌農村競賽頒獎，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出，僅4145人的平溪區是新北市人口最迷你的行政區，此次3個金牌社區得主有2個來自平溪，區長李天民說，地方人口雖少，但活力十足，返鄉青年是重要的驅動力。

今年金牌得主包括三芝關懷社區協會、平溪區紫東社區發展協會、龍安社區發展協會，將代表新北市拚戰全國賽。副市長劉和然主持頒獎，他說，生產、生活及生態要並重，社區發展必須和自然結合，才能永續發展。

農業局長李玟說，競賽依農村生產、生活、生態及未來性4面向評分，社區在生態系統的保育與恢復，進而延伸到環境教育及淨零減碳行動等，都列入評審項目。

雙溪區長源社區「柑腳阿嬤森巴舞團」表演，87歲阿嬤楊吳選在台上熱舞，讓人驚豔。記者王慧瑛／攝影 昨天頒獎典禮由雙溪區長源社區「柑腳阿嬤森巴舞團」表演揭幕，展現農再社區的熱情與活力。87歲阿嬤楊吳選、75歲阿公黃進力在台上扭腰擺臀，讓人驚豔。

獲金牌的社區展現亮麗成果。三芝關懷社區協會逐年擴大友善環境耕作面積，已達71公頃，也減少休耕梯田，推動里山倡議，維護社區生態多樣性。

平溪區紫東社區發展協會推動台灣特有種豔紅鹿子百合復育，10戶志同道合的花農細心栽種，社區內種苗復育超過千株，每年舉辦花展，也復育螢火蟲生態，推展生態及農業教育。

龍安社區發展協會在平溪區十分車站旁，結合自然生態、百年鐵道文化、礦業歷史及聞名遐邇的天燈活動，發展多樣性旅遊型態，也發揮網路行銷能力，經營破萬人追蹤的臉書社群「嘻哈平溪」，擦亮社區的光。