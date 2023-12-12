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防外來種「互花米草」擴散 扶輪社攜手淡大監測

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國際扶輪社捐贈單眼相機和研究生助學金，讓淡江大學師生監測管理淡水河外來種「互花米草」計畫，進行每個月的記錄和通報。 圖／紅樹林有線電視提供
國際扶輪社捐贈單眼相機和研究生助學金，讓淡江大學師生監測管理淡水河外來種「互花米草」計畫，進行每個月的記錄和通報。 圖／紅樹林有線電視提供

有灘地殺手之稱的外來種「互花米草」，今年在荒野協會和淡江大學水環系黃大肯老師研究室的共同監測之下，發現了在淡水河岸有擴散的現象，不僅破壞生物多樣性而且阻礙了河道的排洪能力。國際扶輪社捐贈單眼相機和研究生助學金，讓淡江大學師生透過iNaturlist　APP裡的幸福保育淡水久福互花米草早期監測管理計畫進行每個月的記錄和通報。

國際扶輪3481地區總監黃桂香表示，環境保護是國際扶輪社七大重點服務項目之一，淡水河也是大台北的母親河，期待該計畫能夠降低政府的監測與管理成本，也透過和淡江大學的攜手，讓淡水河岸灘地保有美麗豐富的生態，使淡水河成為跨世代的共同記憶，重現淡水過往風華。

淡江大學永續發展與社會創新中心執行秘書林彥伶教授期許透過各方面的共同努力，幫助淡水河恢復原來樣貌，同時教育下一代建立環保概念，為環境永續盡一分心力。新北市議員陳偉杰則表示，樂見公私部門攜手關心淡水河，作為民意代表，他也會忠實反應各單位協會的想法和意見。

淡水河 淡江大學

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