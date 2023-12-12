新北金牌農村出爐 人口最少的這個區是大贏家

新北市農業局今舉辦第三屆金牌農村競賽頒獎，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出，僅4156人的平溪區是新北市人口最迷你的行政區，這次3個金牌社區得主有2個來自平溪，區長李天民說，地方人口雖少，但活力十足。

今年金牌得主包括三芝關懷社區協會、平溪區紫東社區發展協會、龍安社區發展協會，將代表新北市出賽農村水保署全國金牌農村競賽。副市長劉和然今主持頒獎，他說，生產、生活及生態必須並重，社區發展必須和自然結合，才能永續發展。

農業局表示，此次競賽依農村生產、生活、生態以及未來性4大面向進行評分，生產面包含農村的產業是否開創了在地長期的就業機會、產業的永續性，以及是否深耕到教育層面進而向大眾推廣；在生活面上，社區需要打造友善長者的生活環境以及青年人力參與農村發展；在生態面上，社區在生態系統的保育與恢復，進而延伸到環境教育以及淨零減碳的具體行動等，都是本次競賽的評審項目。

今天頒獎典禮由的雙溪區長源社區「柑腳阿嬤森巴舞團」表演揭開序幕，展現農再社區的熱情與活力。87歲阿嬤楊吳選在台上熱舞，讓人驚豔。

獲金牌的三芝關懷社區協會，逐年擴大友善環境耕作面積，目前已達71公頃，營造友善生態的農業環境，此次競賽生態面上評分相當高，搭配社區以協會名稱「三芝關懷社區協會」經營的友善環境耕作品牌，提高農產品價值，逐年增加農戶收益，同時減少休耕梯田，推動里山倡議，維護社區生態多樣性。

平溪區紫東社區發展協會推動台灣特有種豔紅鹿子百合復育，在10戶志同道合的花農十年來細心栽種下，社區內種苗復育已超過1000株，每年社區會舉辦花展邀民眾參觀。在夏季豔紅鹿子百合盛開時，為平溪區增添美麗風景。社區除復育螢火蟲生態，更跨域合作整合在地養蜂產業，以其豐富的資源推展生態及農業教育，在此次競賽生產面獲得高分，並活化已廢校的平溪國小東勢分校用地，打造成生態傳承與文化導覽據點，提供螢火蟲及養蜂採蜜導覽體驗活動，推動草編及鑼鼓陣文化。社區總幹事潘俊青說，讓社區產業足以支撐居民收入來源，不是只賣農產品，要讓整個生產過程都能賺錢。