邰智源批砍樹設吸菸區？ 中正紀念堂澄清

藝人邰智源昨在IG貼照批評，指全世界都在公共區域反菸禁菸，有關單位竟把中正紀念堂某個入口處附近樹木砍了，然後設置吸菸區，可笑且荒唐。中正紀念堂回應，砍樹是移除遭褐根病感染的樹木，吸菸區是依法設立且設置多年，邰智源所說的設置吸菸區與遭褐根病感染後移除的樹木，根本沒關聯。

邰智源在貼文提及「難道這是市府推動的公共政策，還是一種新文化運動？」對此，北市府副發言人李政軒澄清，中正紀念堂園區管理機關為文化部轄下的中正紀念堂管理處，並非北市府管轄；衛生局今天將稽查是否影響往來行人等，若不符規定，將輔導改善。

邰智源在IG社群貼出多張中正紀念堂照片，痛批市府砍樹並設置吸菸區，「公園裡竟然設置吸菸區，可笑且荒唐。」

北市府前市政顧問翟本喬隨後也在臉書貼文，指他老婆帶小孩去中正紀念堂餵魚，回來一上車就氣沖沖說「聞到一堆菸味，臭死了」，質疑公園怎麼可以吸菸。北市682座公園，其中680座沒有設吸菸區，他建議中正紀念堂管理處是不是該考慮全面禁菸呢？

中正紀念堂管理處表示，花圃內受褐根病菌感染的榕樹，經農業部林業試驗所檢驗確認需移除部分樹木，為避免樹木倒伏傷及遊客，事前在花圃周邊有公告資訊，先鋸除地上部位，後續將發包委託專業單位協助。

管理處也說，公園是戶外場所，依據菸害防制法規定得設置吸菸區，2009年依據主管機關函示，因應菸害防制法新規定上路，由各館所研議設置吸菸區可行性。當時在大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區，考量吸菸區與非吸菸區太近，難以區分，2013年2月將3處吸菸區減為2處，後來又有檢討，目前僅剩棋藝區1處。