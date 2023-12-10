新北協拍星光熠熠！影星暢聊「小曉」在深坑、淡水拍戲的感動

國片「小曉」主要演員今天現身新北大談拍攝心路歷程，主要場景就在深坑國小，新北市新聞局為支持台灣影視產業，今天在新店裕隆程威秀影城舉辦「小曉」特映會，以實際行動，展現新北力挺優質作品與演員的決心。

編導靳家驊、監製王小茵與劇中飾演母女的主要演員陳意涵、林品彤驚喜現身映後座談，暢聊新北拍片體驗。新聞局長張愛晶說，新北市是一座影視友善城市，鼓勵並支持製作公司、劇組以影像述說動人故事，以鏡頭捕捉城市景象，觀影者可以從許多金獎影后與她們的作品中發現新北多元風貌，新北好好拍，歡迎國內外製作團隊到新北取景拍攝，協力打造更多精采動人的作品。

電影「小曉」講述小學五年級的女孩小曉（林品彤飾），因為一個令人揪心的秘密，總是活在自己的世界裡，加上父親長年旅外，媽媽薇芳（陳意涵飾）一個人疲於面對小曉的情況，逐漸陷入束手無策的困境，這樣的環境讓母女關係一直處於緊張邊緣。班導保羅，一位有耐心且善良的老師，意外地為母女之間，帶來生活上種種戲劇性的變化。

編導靳家驊表示，創作靈感受自身家庭生活出發，源自於對女兒發展的擔憂而開始關注過動症孩童相關議題，許多台詞更是從家庭日常汲取，真實呈現特殊教育可能面臨的困境，期待觀影者透過電影看見愛與同理。拍攝期間剛好碰上疫情最嚴峻的時刻，許多場景封閉難以申借，感謝新北協拍與深坑國小的大力支持與協助，讓電影中的校園主要場景得以拍攝完成。導演強調，在新北拍片是正確選擇，兼顧交通便利，還能有這樣鳥語花香、擁有悠長樹林小徑的校園環境。

主演林品彤與陳意涵也暢聊對新北的印象與拍攝體驗。林品彤說，劇中人物小曉的校園場景幾乎都是在深坑國小取景，很喜歡校園的氛圍，當中也塑造出很真實、很棒的戲份，希望未來有機會常到新北拍攝。

陳意涵過往有不少作品到新北拍戲，更曾拍攝瑞芳觀光宣傳短片，她也提到在新北拍攝很容易品嘗到美食，拍攝「小曉」的過程就常在深坑老街覓食，補充能量再繼續拍戲。

張愛晶指出，這場特映會不僅是為力挺優良影視作品與金獎演員，更因為「小曉」探討的社會議題發人深省，期待藉由這場特映會呼籲大眾一同關注過動兒童及其家庭的困境，給予最溫暖的同理與包容。現場也邀請深坑國小、教育局、社會局及社福團體社工、志工夥伴們來欣賞電影。