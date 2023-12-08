北市2024防災月曆登場 插畫家繪製萌獸消防員

台北市消防局與市立動物園策劃的2024年防災月曆今天登場，只送不賣，月曆由多名知名插畫家繪製可愛動物，加上活潑防災故事，盼宣導防災及保育觀念，掃描月曆可聽有聲書。

台北市消防局上午在台北市立動物園外舉行2024年防災月曆發表會。消防局新聞資料指出，與市立動物園跨界合作，共同策劃的防災月曆，邀多名知名插畫家及工作室，把動物特徵及特性融入月曆，讓動物化身專業消防員，盼透過插畫家繪製12幅萌獸與消防生動活潑防災故事，宣導防災觀念及關注生態保育。

消防局表示，2024年防災月曆規劃以各項消防工作為架構，以動物消防隊出任務方式呈現；如擅長挖掘、搜索獵物的穿山甲，與搜救隊員合作深入倒塌建築物搶救地震災害；夜間可洞察四周的貓頭鷹，如火災調查員透過敏銳觀察力，在焦黑火災現場找原因。

為突破平面月曆限制及框架，消防局指出，2024年防災月曆特別加入驚喜彩蛋，只要掃瞄月曆的QRCode，將出現有趣防災有聲書。

消防局表示，盼透過2024年防災月曆，宣導民眾防災及保育正確觀念，月曆只送不賣，從今天上午11時起至11日下午5時止，到消防局臉書（Facebook）粉絲專頁完成防災知識小學堂測驗，有機會抽獎獲得紙本月曆1份，數量有限、送完為止；電子版月曆可至消防局官網或台北市防災資訊網下載。