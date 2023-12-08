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松鼠毀公園樹木 電眼揪人罰餵食者

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
大安森林公園松鼠因人為餵養，繁衍速度劇增，公園處立牌宣導勿餵食，但效果有限，日前裝設縮時攝影機抓餵食者。本報資料照片
大安森林公園松鼠因人為餵養，繁衍速度劇增，公園處立牌宣導勿餵食，但效果有限，日前裝設縮時攝影機抓餵食者。本報資料照片

台北市大安森林公園松鼠長期遭人餵養，普遍營養過剩，且繁殖快速，進而嚴重毀損公園的樹木。台北市公園處近日在公園安裝縮時攝影機，攝錄餵食者影像、以圖追人開罰，盼遏止餵食行為。

據認養公園的大安森林公園之友基金會調查，大安公園的松鼠生態量已逾600隻，遠超過200隻的合理量；更慘的是，牠們為了磨牙剝樹皮，造成公園樹木大面積有乾枯死亡風險，加上遊客餵食也引來鴿群、老鼠，憂心好不容易維護的公園生態被毀。

大安森林公園之友基金會執行長楊平世指出，松鼠不但個個肥滋滋，繁殖期也拉長，生育率明顯提升，體重更居全台之冠。牠們剝樹皮磨牙，造成公園樹木大面積有乾枯死亡風險，尤以苦楝是最大受災戶，遭啃咬情況最普遍，樹下常見滿是斷枝掉落，再不設法遏止，未來樹木將成公安威脅。

楊平世指出，公園志工和公園處人員經常出面勸導餵食者，但成效不彰，餵食者依然故我，再這樣下去，情況會更惡化；基金會最近與公園處研商，利用野外拍攝生態的縮時攝影機，在餵食熱區記錄餵食者開罰，希望能起嚇阻作用。

公園處表示，攝影機裝好十天以來，確實讓餵食者心生警惕，餵食情形大減，將考慮複製此作法到各中大型公園。若錄到餵食行為，將請里長及警方指認或調出個資，首次開罰1200至2000元，第二次最高3600元，累犯最高可罰6000元。

大安森林公園 松鼠

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