淡北道路動工在即不見新北交維 議員要求暫停施作

橫跨雙北的淡北道路原訂年底動工，新北市府須提北市端交通維持計畫，先前被北市府退回7次，新版至今未出爐，引發地方不滿。北市議員質疑，淡北道路影響北市端交通大，如果交維跟配套沒落實，北市端就應暫停施作，寧可「做一半」，也不要犧牲北投居民權益。市長蔣萬安承諾要求新北月底要提交維計畫，有共識才會施工。

林延鳳指出，交通局曾指出交維通過才能動工，新北市府承諾提交北市端交維計畫，拖延一年多未交，原要拖到明年，又發新聞稿改稱年底前；新北工務局8月稱與北市談好合作，包含施工及完工配套措施，結果北市交通局不知情；不等台61淡江大橋、關渡新橋銜接台64及洲美快速道路分流可行性評估完成，就直接開工。

交通局長謝銘鴻回應，洲美快速道路分流可行性評估已經招標，若預算通過即可執行，北市沒有權利審查新北交維計畫。

林延鳳也提到，北市稱淡北道路開通後，北投區大度路要維持D級服務水準，交工處今年卻未將大度路納入今年度「主次要幹道旅行時間分析」，也就是目前服務水準是沒有資料，她批評北市府連現況都不清楚，就讓新北市貿然動工。

謝銘鴻回應，交維是動工的前提，一定要通過才可以放心施工，不會影響在地居民。這幾個月來，北市與新北多次電話、開會溝通，因為流量調查兩年做一次，新北市近期已做完最新流量調查並說12月可送來，比預期還早。另外，一般市區道路是以D級作為追求標準，未來北市督導儀控時，適度開放流量進入大度路。

林延鳳強調，淡北道路影響士林、北投發展，不希望成為內湖塞車惡夢再現，她認為如果交維跟配套都沒落實，北市端就應該要暫停施作。蔣萬安承諾，一定以台北市權益為主，持續要求新北市12月底要提交維計畫，屆時有共識才會施工。