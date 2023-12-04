雙和好好生活節 美麗永安藝文中心即日起展出

新北市政府文化局表示，為增進地方藝文風氣，與新中和及永和社區大學策辦「雙和好好生活節-共創城市生態系」展覽，即日起12月18日於美麗永安藝文中心展出。

新北市政府文化局發布新聞稿表示，這次策辦「雙和好好生活節-共創城市生態系」展覽，邀集社區大學班級集體創作，回應共同的城市願景「生態雙和」，呈現對於生態城市的想像，連結地方生活、共創人與環境的對話。

新中和社區大學及永和社區大學表示，社區大學身為在地成人學習的場域，擁有多元的藝術課程，除了積極推廣藝術教育與學員生命的連結外，此次展覽也期望給予雙和地區居民透過體驗生活美學，開啟反思日常與「生態城市」想像的契機，並期盼提供居民零距離欣賞藝文創作品之機會，培養正向休憩活動。