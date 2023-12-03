新北果菜強化食安把關 斥資百萬提升檢驗量能

食安愈來愈受到關注，民代日前質詢關注果菜公司的蔬果檢驗量，新北果菜公司表示，日前在三重市場已建置第2部「液相層析串聯質譜儀」，正進入後期上線試驗階段，預計可達日平均50、60件抽驗量，待認證後即可掛牌啟用。

新北果菜公司有三重、板橋2個市場，市議員黃淑君最近緊盯果菜市場運作，曾詢問農業局，為何果菜公司抽到農藥超標時，僅銷毀不開罰。農業局副局長諶錫輝當時解釋，進貨每天平均抽3、40件，檢驗後就銷毀，「但農業局不會開罰，因為沒有流到市面上被食用」，黃淑君也要求徹查流程。

果菜公司說明，除了每天即時由2個檢驗室，依農藥所指導採樣抽驗外，新北市衛生局、農業局及農糧署每年也會多次進場採驗。新北果菜公司自109年10月在板橋市場引進質譜化學快速篩檢技術，串聯「農業藥物毒物試驗所」的雲端大數據，快速判讀比對蔬果中所殘留的農藥及殘留量，可有效檢驗出200種農藥，近期在三重市場設立第二部「液相層析串聯質譜儀」，增加檢驗量能，更加有效監控進場蔬果安全。

新北果菜公司參照農業部「農產品檢查及檢驗辦法」第4條為採樣標準，檢驗人員依農藥所指導針對場內進場蔬果（含預約交易）及農藥較容易殘留季節性品項加強抽驗含隨機抽驗，當日檢驗不合格者，依公司「進場果菜農藥殘留檢驗處理要點」規定，除立即於拍賣前攔截銷毀外，並配合實名制針對違規供應人處一年內第1次停止供應10天，第2次違規停止供應1個月，第3次違規廢止供應人資格外，並函報主管機關（違規供應人所屬縣市政府）進行農民農藥使用溯源管理輔導。