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二殯12月中將試營運！議員籲明訂標準 北市殯葬處：不影響交通原況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市第二殯儀館擴建將完工，預計12月中試營運，議員認為試營運應明訂標準，殯葬處表示，會在研擬試營運交通標準，目標就是路況維持現狀。圖／聯合報系資料照
北市第二殯儀館擴建將完工，預計12月中試營運，議員認為試營運應明訂標準，殯葬處表示，會在研擬試營運交通標準，目標就是路況維持現狀。圖／聯合報系資料照

北市第二殯儀館改建將啟用，預計12月中試營運，預計先讓停車場啟用，禮廳則逐步開放，議員認為，試營運要明訂標準，也有議員提出，死亡人口呈上升趨勢10年後恐面臨殯葬設施量能不足，盼能重新思考一殯拆遷時程，殯葬處回應，會在研擬試營運交通標準，目標就是路況維持現狀，未來因應死亡人口增加，也有規畫興建火葬場、推廣簡約葬禮方案讓設施更有效率運用。

二殯將預計12月試營運、明年1月啟用，將承接第一殯儀館所有服務量，改建後將增加17個禮廳，但附近居民憂心二殯量能擴大後，對周遭交通狀況影響更嚴重，根據殯葬處目前規畫，試營運時間預計落在12月中，會先開放停車場，禮廳則逐步開放，原則上就是停車場不塞車，影響到外面交通順暢。

議員徐弘庭指出，試營運就像「考試」市府目前所講的都是空的，沒有明確訂立標準，應該要寫清楚所謂的標準到底是什麼，如何逐步放寬，「一殯是一定要遷移到二殯」但如果試營運狀況不如預期，備案怎麼做例如能量降載、一殯延後遷移等作為，市府有必要將這些標準明訂讓民眾知道。

議員侯漢廷也說，根據國家發展局推估北市死亡人口長期來看呈現上升趨勢，治喪需求也會增加，2021年一、二殯遺體寄存使用量約2萬2693人；2022年增加到2萬2946人；預估2023年達到2萬3857人；而二殯火化使用量也從2021年2萬7049人預估今天增加2萬9791人。

侯漢廷表示，未來如果拆除一殯雖然有利中山區房市發展，但從整體趨勢來看，在禮廳和遺體寄存方面，10年後仍可面臨量能不足問題，恐需排隊搶禮廳、冰櫃等，呼籲市府以提升量能為前提，思考一殯拆遷時程，或研議在其他地方作為殯葬特區使用或其他方法。

民政局長陳永德也坦言，比較擔心交通問題，會和交通局討論因應作為，也會訂一個標準。殯葬處長張世昌補充，二殯擴建啟用後交通確實備受考驗，市府除了館內新增254格民眾停車位、業者及公務停車格也增加136格停車位，此外也有新建聯外道路未來將以「辛亥路進場、聯外道路離場」，增加指揮人員、指標，讓交通盡量不打結，路況維持現狀，禮廳則逐步開放。

至於一殯拆遷問題，張世昌說，根據人口推估報告2033年死亡人口推估為2萬4000人，二殯二期完工後，二殯最大可提供約2萬9千人服務量能，殯葬處也會編列預算規畫未來三期火化場因應未來需求，也會持續推廣簡約葬禮、先火化再追思等方案，讓禮廳冰櫃等設施更有效率的運用。

議員 停車場 第一殯儀館

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