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北市推管委會成效低 加強輔導

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市府自2016年起每年編列225萬元推動公寓大廈成立管委會，8年砸逾2000萬元，僅輔導237處，報備率微幅增加3%，與原先設定政策目標相去甚遠。北市建管處回應，明年起預算增加400萬元，擴大為3間專業機構分區輔導，將小型社區納優先對象。

北市府2016年起推動「輔導公寓大廈成立管理組織計畫」，每年編列225萬，針對2004年以前、7層樓以上建物推動成立管委會。

市議員許家蓓發現，市府訂定到2022年可輔導5359處的政策目標，但到上月為止，8年砸下2150萬元，只輔導237處、新成立1738個管委會，報備率微幅增加3%，80戶以下的小型社區報備率僅50%。

建管處說，小型社區因早期建物型態採獨棟設計，公共設施維護較簡單，也缺乏管委會使用空間，對成立管委會的需求及意願低。

市府為鼓勵成立管委會，公寓大廈共用部分維護修繕費用補助，明年起預算由200萬元增至700萬元，首次成立管委會的社區給予更高補助金；明年起預算從225萬元增加到625萬元，專業機構輔導從1間擴大至3間，分成北、中、南區專責輔導，小型社區納入優先對象。

台北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會委員陳世鴻觀察，民眾多半不排斥成立管委會，礙於不熟法令，不知如何成立。

管委會 公寓 北市

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