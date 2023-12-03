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基泰台大頂樓、地下室 爆逾200坪違建

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
市議員陳怡君接獲檢舉，「基泰台大」屋頂1到3樓為違建健身房。圖／陳怡君辦公室提供
市議員陳怡君接獲檢舉，「基泰台大」屋頂1到3樓為違建健身房。圖／陳怡君辦公室提供

北市羅斯福路三段的「基泰台大」，遭人檢舉地下室、頂樓都是違建，違建面積超過200坪，還放置洗衣機、桌，設置健身房，明顯違法使用；北市建管處表示11日將會勘，若查到確實為違建將拆除。

「基泰台大」為地上19層、地下6層大樓，市議員陳怡君接獲檢舉，指該棟建物於2013年1月發照，但屋頂1、2層及3層平台都是新增違建，地下停車場同樣處處可見違建結構和離譜隔間。

陳怡君轉述陳情住戶說法，指該棟大樓超過36公尺，遭違建人二次施工擅自變更增加樓地板重量達160公噸，依規定須結構技師簽證，但管委會卻以建築物高度36公尺以下可由土木技師簽證即可，只找土木技師簽證，就說安全無虞，住戶憂心結構不安全，從去年底就向北市府陳情。

她調閱違建處理紀錄，北市府曾函請違建人於期限內自行拆除改善，還讓「基泰台大」展延1年，然而至今沒改善，質疑市府難道要發生工安問題才重視陳情？

北市建管處長虞積學回應，該案尚未簽結，已排定11日會勘。建管處表示，會勘不需要管委會同意，若不配合，將依行政執行法規定，處以怠金5000元至30萬元；若查到違建，就是拆除。

違建 北市 台大

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