北市輔導公寓大廈成立管委會 8年砸逾2千萬成效僅增3%

高雄城中城大火過後，管委會成立與否備受關注。北市議員許家蓓發現，北市府8年砸逾2000萬元，輔導公寓大廈成立管委會，報備率僅增3%，直呼成效明顯不彰。台北市建管處回應，小型社區無成立需求且意願較低，明年將提高輔導量能，預算增編至400萬元、擴大專業機構至3間專責輔導，小型社區將納優先對象。

公寓大廈管理條例1995年公布，在這之前興建公寓大廈無強制成立管理組織規定，許多老舊大樓缺乏管理維護，北市府2016年起推動「輔導公寓大廈成立管理組織計畫」。北市每年編列225萬作為法令說明會等之用，對象為2004年以前、7層樓以上建物，且依戶數分為大型、中型和小型社區。

議員許家蓓發現，北市2015年公寓大廈管委會報備率51%，政策目標至2022年可輔導5359處，但是截至今年11月，8年累計花費2150萬元，僅輔導237處公寓大廈、新成立管委會1738處，報備率只有微幅增加3%。而且，80戶以下小型社區逾1.1萬戶最大宗，報備率最低僅50％，籲市府加強輔導。

建管處說，小型社區無成立管委會的需求且意願較低，原因是受限早期建築物型態，獨棟設計無管委會使用空間、公共設施維護簡易、社區日常支出經費小額，且社區運作單純、由熱心住戶管理維護。

建管處指出，市府為鼓勵成立管委會，公寓大廈共用部分維護修繕費用補助明年起從200萬元增至700萬元，也給予首次成立管委會的社區更高補助金。另為提高輔導能量，明年預算從225萬元增編至625萬元，專業機構輔導也從1間擴大至3間專業機構，並分成北、中、南區域專責輔導，小型社區將納入優先對象。

台北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會委員陳世鴻觀察，住戶都希望居住環境更加安全，多數不排斥成立管委會，礙於不知如何成立與訂定規約，部分民眾更因不熟法令，以訛傳訛，例如成立管委會要繳管理費。

陳世鴻說，城中城大火之後，中央去年修訂公寓大廈管理條例，已對未於期限內成立管委會或推選管理負責人並完成報備者訂定罰則，每戶最高可處20萬元罰鍰，他認為社區還是要完成法定程序，也不諱言如考量成立後將面臨相關公安、消防申報等檢修費用，建議中央可提供貸款免息等補助，提高民眾意願。