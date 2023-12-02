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基泰台大頂樓地下違建逾200坪 議員批市府置之不理

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
該棟大樓綠色點以上明確是違建。圖／陳怡君辦公室提供
該棟大樓綠色點以上明確是違建。圖／陳怡君辦公室提供

基泰台大遭人檢舉從地下室到頂樓全部違建超過200坪，接獲陳情的台北市議員陳怡君表示，該棟地上19層、地下6層大樓，在頂樓部分隔成兩大戶出租，上頭擺設鋼琴及健身房；地下室則放置洗衣機、桌椅等，顯然違法使用。北市建管處回應，12月排定會勘，若為違建，就會查報排拆。

陳怡君指出，大樓位於北市羅斯福路三段，發造日期為民國102年1月，但房屋頂1層、頂2層、頂3層平台，皆為新增違建；地下停車場同樣處處可見違建結構、離譜隔間，住戶從民國111年12月陳情，從違建紀錄上看來，北市府函請違建人於期限內自行拆除改善紀錄中，市府讓基泰台大展延1年改善，然而，直至今日遲遲未有動作。

陳怡君引述住戶說法，疑似管委會找來結構技師簽證稱安全無虞，但住戶質疑，雖建築物高度36公尺以下可由土木技師簽證即可，但基泰台大該棟大樓超過36公尺，加上二次施工擅自變更增加樓地板重量達160噸，依規定須結構技師簽證，基泰台大欺騙住戶，只找土木技師簽證。

她說，就連市府要上頂樓稽查，也疑似遭到管委會阻擾查處，痛批基泰在大直崩塌發生後，被市府下令所有建案停工，如今再被抓包「已完工的竟是違建」，也質疑市府難道要發生工安，才會重視陳情人檢舉函。

為此，北市建管處長虞積學回應，該案尚未簽結，會再進行會勘。建管處補充，依據議員提供的影片、照片事證，要求房屋所有權人進行會勘，已訂12月11日辦理，若判定為違建，會進行查報並拆除；若不願配合會勘，則依行政執行法規定，處以怠金5千元至30萬元，並得連續處罰。

頂1到3樓違建的健身房。圖／陳怡君辦公室提供
頂1到3樓違建的健身房。圖／陳怡君辦公室提供
地下停車場也處處被隔間。圖／陳怡君辦公室提供
地下停車場也處處被隔間。圖／陳怡君辦公室提供
頂1到3樓的違建，上頭鋪張華美的建築，擺設一架鋼琴。圖／陳怡君辦公室提供
頂1到3樓的違建，上頭鋪張華美的建築，擺設一架鋼琴。圖／陳怡君辦公室提供

違建 北市 基泰建設

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