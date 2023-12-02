逾40公里嚴重超速新制上路 市民大道違規為台北第1

台北市警局交通大隊今天表示，交通新制6月底上路，超速逾40公里為嚴重超速，7至10月，北市嚴重超速違規熱點排名第1是市民大道平面往東（林森北路至金山北路），共取締456件。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，6月30日交通新制上路，嚴重超速改為超過限速40公里。統計全市7月至10月，取締嚴重超速違規熱點最多的是市民大道平面往東路段，取締件數為456件。

警方表示，市民大道平面道路因地下停車場出入口及迴轉道較多，屬於易肇事路段，將持續加強執法，保障用路人及行車安全，且此路段沿線皆有按規定設置警告牌面，呼籲用路人遵守道路速限，避免違規，共同維護交通安全。

台北市警方統計7月至10月，嚴重超速熱點及取締件數，包含市民大道平面（林森北路至金山北路）取締456件、環河快速道路華翠橋至光復橋間（北往南）取締101件、市民大道與林森北路（往東）取締77件。

其餘路段有大度路中段（往淡水）取締62件、濱江街（西往東）取締54件、堤外便道往北（忠孝橋至華江橋）取締53件、建國高架市立圖書館上方（往北）取締49件、環河北路1段（南向北）取締40件、新生高架道及民權東路匝道（往北）取締33件、基隆路3段（往南）取締32件。

台北市交通事件裁決所日前表示，「道路交通管理處罰條例」第43條修訂後，從6月30日起，行車速度超速40公里（原為60公里）以上最高處新台幣3萬6000元罰鍰，以及吊扣汽機車牌照6個月。