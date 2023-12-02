重回西門町 2024台北燈節明年2月2日至3月3日登場

台北市結合元宵節舉辦2024台北燈節活動，明年2月2日登場，採分階段方式進行，燈區包括捷運西門站至捷運北門站中華一段周邊，包括西門紅樓、中山堂、北門廣場等地，共規畫主題燈飾、光環境系列活動。但議員質疑，部分燈區附近沒人潮、沒店家，如何振興在地？觀傳局強調，西門町仍是主場域，會讓國內外旅客感受滿滿元宵氣氛。

觀傳局指出，2024台北燈節將於113年2月2日至3月3日登場，這次燈節場域擇定西門町一帶，藉由周邊鄰近台北車站、機場捷運、台北捷運、長途客運及公車站的交通優勢，並搭配賞燈動線、集中布燈等因素，綜合評估後，規畫在捷運西門站至北門站間的中華路兩側布置燈飾。

觀傳局說，為串連冬季節慶氛圍，規畫2階段亮燈，第1階段2月2日至16日將率先點亮街道妝點燈飾及西門站周邊部分燈組，帶動周邊商圈人潮及買氣；第2階段2月17日至3月3日則啟動全區亮燈及多元展演，精彩活動包含開幕點燈、主燈秀、舞台表演、街頭藝人表演等。

除西門町主場域外，台北各大宮廟包含龍山寺、台灣省城隍廟、天后宮等。觀傳局表示，在春節至元宵節期間，宮廟響應燈節推出系列祈福活動及精緻花燈，各商圈亦有豐富活動，觀傳局將整合串聯周邊資源，讓國內外賞燈旅客感受滿滿元宵氛圍。

不過，市議員郭昭巖指出，台北燈節不只有展示花燈這個單一目標 ，最主要是藉由大型活動吸引人潮，帶動商圈發展和城市觀光，雖然很感謝明年台北燈節選在萬華舉辦，但市府又犯了前年燈節的錯誤，把燈區設在無人、無商圈之處 ，要怎麼振興在地經濟？

郭昭巖舉例，部分燈區放在行旅廣場？那裡沒有人，還不如把燈區移到中萬華一帶的萬華車站、光雕廣場，才有人潮、商圈和買氣，市府要檢討，她建議是增加區域，到有人、有商圈的地方。

觀傳局長王秋冬說，議員的建議很好，但目前燈區計畫已經和承商和當地做好溝通，辦完會做深入檢討。台北市長蔣萬安表示，會再溝通有沒有辦法調整，研究看看，有幾個燈區的展示是企業贊助，他們有他們的要求，要溝通看看。