嚴重超速下修…市民大道「這路段」最搶錢 蔣萬安研議設固定桿

交通新制6月30日上路後，嚴重超速從原本60公里，下修到40公里，北市議員楊植斗質疑，先前他調閱資料發現，台北市嚴重超速違規開單有4分之1的罰單數，都是開在市民大道林森北至金山南路段，要求市府研議裝設固定式超速照相桿，警察局長張榮興表示，之前因電力問題沒設置固定照相桿，會來研議。市長蔣萬安也表示，會與台電溝通，看技術上能不能克服。

市長蔣萬安今天赴議會總質詢，議員楊植斗質詢交通新制開單爭議，其中嚴重超速從60公里下修到40公里，台北市裁決所長蘇福智表示，交通新制後統計嚴重超速開單數，最新統計達2613件，嚴重超速被扣牌件數則有974件。

楊植斗質疑，市民大道從林森北路到金山南路這個路段，從2020年議員游淑慧等人就曾質詢過，違規超速開單多，甚至現在網路Google該路段，就會跳出網友稱該路段最搶錢路段。質疑為何該處速限設在40公里以下，也要求市府應該研議在該路段設置固定是超速照相桿。

交通局長謝銘鴻表示，之所以該路段速限40公里以下，是因道路中間有停車場出入口，當初道路速限設計不建議太快，目前都是派員警隨機測速。警察局長張榮興則表示，該路段是因當初台電認為有接電的問題，才沒有設置照相桿，不過採移動式測速，並且加強宣導，也可以達到效果。

蔣萬安則指示，會與台電討論看看，研議能否協助設置固定超速照相桿。

北市交通事件裁決所表示，自6月30日起，行車速度只要超過規定最高時速40公里以上，即以道路交通管理處罰條例危險駕駛舉發，除處1萬2000元至3萬6000元罰鍰外，還要吊扣汽(機)車牌照6個月，如果不按時繳送還會被註銷車牌。

裁決所表示，交通新制行車速度自原本超過最高時速60公里調降至40公里，7月至10月裁決所轄管車籍為臺北市之車輛被舉發第43條危險駕駛須吊扣車牌違規計2613件，月平均653件，為112年1月至6月修法前月平均135件之4.8倍。11月29日已執行牌照吊扣973件。

呼籲民眾如果被開罰，務必按照規定繳送牌照執行吊扣，勿聽信網路免扣牌謠言，花錢當冤大頭，還可能必須負擔刑責。最後提醒用路人小心駕駛，遵守道路速限減速慢行，維護自身安全也保護其他用路人，平安出門平安回家。