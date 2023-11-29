淡水油車里共餐獲捐加菜金 推廣居家智慧顧長輩

在現代高齡化的社會當中，照顧銀髮長輩成為許多家庭與政府的重要任務，新北市淡水區油車里銀髮共餐活動舉辦超過十年，每個星期二里長都相當用心準備料理，為此紅樹林有線電視更長期為油車里共餐捐助加菜金，在年終之際也不例外，捐助三萬元加菜金，來為油車的長者加菜。

油車里長唐儷樺說，非常謝紅樹林有線電視這麼支持，也相當感動，雖然今年手受傷無法下廚料理非常出名的家常菜色，但共餐除了會購買許多針對長者設計的營養便當來給長者一起吃飯外，還會有消防隊與火災預防宣導，而這次紅樹林有線電視也一起為銀髮長者解說，居家照顧智慧監控系統，讓長者了解其實網路結合監視器也可以很方便。

紅樹林有線電視經理 陳文斌表示，對油車里長所料理的家常菜相當懷念，因此不僅在年底捐助三萬元加菜金，幫助油車里明年度的共餐來錦上添花，更期待里長的手快點好起來，才能吃到油車里好味道。也期盼下一次共餐大家可以再齊聚一堂，享受共餐時光。