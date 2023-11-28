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吃壞恐求償無門！議員提走私、山寨螺獅粉充斥 當眾「煮一碗」請蔣萬安把關

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員洪健益拿出正版與仿冒的走私螺獅粉，要台北市長蔣萬安辨識真偽。記者楊正海／攝影
台北市議員洪健益拿出正版與仿冒的走私螺獅粉，要台北市長蔣萬安辨識真偽。記者楊正海／攝影

中國螺獅粉相當受歡迎，知名的「李子柒」、「好歡螺」品牌在網路電商隨處可見。有民眾投訴，在網路購買螺獅粉吃下肚不舒服送醫，事後發現台灣無法進口全是走私，求償無門。北市議員洪健益今揭露，螺獅粉防腐劑超標3.5至30倍，可能罹癌，還出現山寨品，要求市府把關。台北市長蔣萬安承諾在1個月內要求各電商平台下架，加強稽查依法開罰。

洪健益在今天總質詢時，先拿出3包李子柒、好歡螺螺獅粉，還煮好一碗放在蔣萬安面前，讓蔣萬安辨識哪包是山寨版。蔣聞了味道說和平常在台灣螺獅粉餐廳吃的味道差不多。洪健益揭露，煮好的那碗和其中一包好歡螺是山寨版，還說「沒有吃是對的，那碗也是來路不明的山寨」。

洪健益指出，現在台灣市面上的螺獅粉全部都是違法走私，台灣禁止進口，金門縣警局今年10月25日還發文全國各地提醒走私螺獅粉已進入台灣，現在電商平台隨便都可以買到，直接到超商取貨，不會知道寄件者是誰，還標榜台灣現貨。

李子柒、好歡螺螺獅粉送檢驗後，用於防腐的去水醋酸超標。洪健益說，民眾送醫後，把2款螺獅粉都拿去送檢，發現去水醋酸超標3.5倍到15倍；此外還發現有山寨貨防腐劑更多，超標7至30倍，還會影響肝臟及腎臟功能，最嚴重恐會罹癌。

洪健益要求，蔣萬安應以台北市長高度，發文至社群平台、網路電商，無論是正品或山寨都要下架相關產品，否則民眾購買吃下肚出了問題又求償無門。

蔣萬安回應，這是關身體健康的食安議題，又有走私、仿冒等問題，商業處會立即啟動專案稽查，在1個月內全面清查網路平台、夜市或其他實體店面，只要發現有違規進口的螺獅粉，都會依法開罰，也會發文至電商與社群平台，要求對方下架相關產品，避免來路不明的產品影響市民健康。

山寨 洪健益 電商

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