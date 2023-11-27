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新北未接種肺炎鏈球菌疫苗長者 11月27日開打

中央社／ 新北27日電

新北市衛生局今天表示，尚未接種過肺炎鏈球菌疫苗的65歲以上長者，11月27日起可至各區衛生所、合約醫療院所公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以維健康。

衛生局發布新聞稿表示，65歲以上長者除了流感併發症死亡率為各年齡層之冠，同時也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）主要好發對象，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。

衛生局表示，新北市從2019年起就自編預算加碼，65歲以上及55歲以上原住民，免費接種23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。中央今年也宣布分3階段實施長者施打13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。

衛生局表示，分別是第1階段自10月2日起，曾接種過PCV13（或PCV15，15價結合型肺炎鏈球菌疫苗），且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。

第2階段自11月27日起，從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

第3階段自12月25日起，曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗接種可有效降低長者因感染肺炎鏈球菌導致併發症或死亡的風險，籲請符合65歲以上民眾儘速依公布的階段，攜帶身分證及健保卡至各區衛生所或合約醫院診所接種。肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗或新冠疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

衛生局 流感疫苗 肺炎

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