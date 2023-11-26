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以廟宇神祇視角看見古今交融 北市老房子攝影展開幕

中央社／ 台北26日電

北市房子影像徵件攝影展今天開展，其中首獎得主所拍攝的市定古蹟艋舺清水巖，以廟宇神祇視角看見如同現代門神的廟公與畫中門神相呼應、廟埕喜宴流水席，呈現古今交融。

台北市政府文化局今天舉行第4屆「老房子影像徵件」攝影比賽展覽開幕暨頒獎典禮，也是2023台北古蹟日系列活動最終回；此次共吸引1088件作品、年齡分布從10歲到76歲的參賽者角逐，最後評選出52件獲獎。

市府文化局副局長田瑋致詞表示，此次榮獲第2名的潘丁榮雖是聽障者，仍超越無聲藩籬，呈現出大稻埕長老教會最美好傳統工藝；第1名沈家祥的作品則讓他看見「神的觀點、人的情懷」，以艋舺清水巖神祇的視角，向外凝視廟公、門神及廟埕喜宴，更令人進一步聯想到廟宇右護龍的重建工作。

田瑋說，台北市文化資產累計近550處，有些是單棟古蹟，也有整排老屋、甚至1處眷村，不僅量體龐大，內涵的匠師技藝也難以計算，所以他要感謝所有參賽者，透過鏡頭將故事鎖進快門瞬間，帶領市民領略這些老建築風華。

沈家祥會後受訪表示，一般人看建築都是從外向內，但他走入艋舺清水巖後，回頭看見如同現代門神的廟公與畫中門神相呼應，門外又有喜宴，想像著新人在這裡曾共享美好回憶，便留下歷史與現代交融的畫面。

潘丁榮說，相較無障礙者可以參加導覽，他需要靠書籍或網路自學文資知識，並依賴想像力去感覺建築故事，加上他同時要照顧年邁母親，所以能夠花在攝影上的時間不多。

潘丁榮指出，他第1次經過大稻埕長老教會時，就覺得山牆雕飾在陽光照映下很美，他匆忙按下快門，回家後覺得卻不夠好看，便在照顧母親之餘重複去了數次，實驗不同的光線、角度、景深，最後挑出4張參賽，很高興能獲評審肯定。

文化局介紹，老房子影像徵件展覽今天起到12月24日，在台北記憶倉庫展出，邀請市民共同欣賞台北市的歷史底蘊，體會老房子獨特魅力。

北市 房子 攝影比賽

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