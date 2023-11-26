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19歲開始爬百岳收獲30多座 疫情3年醫師再將60多座入袋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛畫畫，診間牆壁上掛了不少他的油畫作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛畫畫，診間牆壁上掛了不少他的油畫作品。記者邱瑞杰／攝影

基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強19歲時，登上人生首座台灣百岳合歡東峰，往後的40年因難擠出時間，陸陸續續挑戰近40座百岳，平均1年不到1座。3年前爆發新冠肺炎疫情，出現圓夢契機，因為門診病人減少，盧勵強較可放心休診去爬山，另外60多座百岳，僅花3年全數入袋，完成攀登百岳壯舉。

盧勵強喜愛爬山和童年生活有關，因為他有11個兄弟姊妹，早年的時空經濟較拮据，「爬山不用花錢」，家人假日常去爬山，最常去的是新北市樹林住家附近的大棟山。

高中畢業那年，盧勵強考上清華大學化工系、國防醫學院。他回憶媽媽當時跟他說，如果決定讀清大，會去借錢讓他讀書。他在思考過後，選讀國防醫學院，因為不用花錢，家庭還享有福利。

畢業後在高雄海軍總醫院行醫，盧勵強已占上校缺，但為照顧生病的父親，請調基隆海軍醫院中校主任，擔任軍醫15年後申請退伍開業。

盧勵強有時間就去爬山，並號召同好組成一支登山隊。早年沒有現代便利的定位系統，他為山友安排好行程後，有時還得現勘，先去找路或開路。因為最多排3天假期，能攀登的百岳受限，到了年過60，只能與30多座百岳的登頂牌合影。

盧勵強說，他不只愛爬山，也愛騎自行車、跑步、游泳、釣魚和騎重型機車，運動時腦中會分泌腦內啡，讓人有幸福感，只是他對患者有責任，時間實在有限，感嘆別人爬山是為了消磨時間，他則是要想方設法才能擠出時間去爬山。

新冠肺炎疫情爆發後，耳鼻喉科門診患者減少。因為每天求診人數只有疫前約1/3，盧勵強開始籌畫較長天數的百岳行程，比如中央山脈南二段縱走就要6到8天。排定時間後，盧勵強就預告休診時間，並為有需求的老病患備藥，百岳終於在近3年悉數落袋。

盧勵強說，年輕的時候爬百岳求快，比較重視「征服」的快感。隨著年紀漸長，後來爬山慢慢放緩腳步，沿途享受「拈花惹草」的樂趣，發現罕見花草或風景，也會停下腳步取景拍照，至今已走訪過全台1400多座山。

除了登山，盧勵強約15年前開始跟著畫家楊世傑學畫畫，這也是他年少時期就有的夢想。盧勵強的診間牆壁，幾乎掛滿他的繪畫作品，宛如畫室。他會從中挑選作品在年底時做成月曆，一來留下年度創作紀錄，同時供患者索取收藏。

基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，並在三角點拍攝登頂牌留做記錄。圖／盧勵強提供
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，並在三角點拍攝登頂牌留做記錄。圖／盧勵強提供
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強說，有人爬山是為了打發時間，他則是要想辦法擠出時間去爬山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強說，有人爬山是為了打發時間，他則是要想辦法擠出時間去爬山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強說，有人爬山是為了打發時間，他則是要想辦法擠出時間去爬山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強說，有人爬山是為了打發時間，他則是要想辦法擠出時間去爬山。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛畫畫，診間牆壁上掛了不少他的油畫作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛畫畫，診間牆壁上掛了不少他的油畫作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，他說年紀漸大，腳程變慢，心境也不一樣，更有時間「拈花惹草」。圖／盧勵強提供
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，他說年紀漸大，腳程變慢，心境也不一樣，更有時間「拈花惹草」。圖／盧勵強提供
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，完成攀登百岳壯舉，全台累計爬過1400多座山。圖／盧勵強提供
基隆市耳鼻喉科開業醫師盧勵強喜愛爬山，完成攀登百岳壯舉，全台累計爬過1400多座山。圖／盧勵強提供

國防醫學院 新冠肺炎 患者

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