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20座寵物公園 信義區1600平方米草皮 狗狗自由奔跑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市信義區景勤狗活動區今天開幕啟用，這也是北市第20座寵物公園，占地1602平方公尺，並將園區分為大、小犬隻，避免衝突意外，住在附近的黃小姐帶著兩隻大狗，直呼終於有放電的空間。北市動保處長陳英豪預告，年底的內湖週美、明年初的南港區，會再新增2處狗活動區。

這座狗活動區位在景勤二號公園對面，園區設有安全圍籬、雙道門出入口，更具備讓毛孩放電的波浪隧道、T型棧道等遊憩設施，今天啟用，飼主馬上帶著狗狗體驗，園區內無需牽繩，自由享受東奔西跑的快感。帶著柴犬「冬冬」的徐先生也建議，安全門能改為一拉一推進出，才能堤防狗狗趁亂往外衝。

景勤里長王雷凱說，之前這塊空地荒廢多年，里民期盼活化利用，他發現不少居民飼養毛小孩，因此和北市議員秦慧珠商討，規劃出這座寵物公園，為解決園區沒有佈設水管，改以水車方式載運，提供民眾洗手腳、沖水使用。

陳英豪補充，該座寵物公園飼主能搭程友善狗狗公車1號、207路線到三興國小站，悠閒漫步從北醫商圈逛到園區，未來也會持續推動空間活化，毛小孩「練功」玩耍的場域。

台北市議會議長戴錫欽出席活動，北市議員不分藍綠，重視寵物議題，盡可能協助新的動物之家完工。北市議員許淑華也說，北市要成為動物友善城市，在寵物的健檢制度，同樣要往前邁進。

徐先生建議，出入口改成一推一拉，避免狗狗太興奮衝出去。記者邱書昱／攝影
徐先生建議，出入口改成一推一拉，避免狗狗太興奮衝出去。記者邱書昱／攝影
柴犬「冬冬」。記者邱書昱／攝影
柴犬「冬冬」。記者邱書昱／攝影

北市 寵物 毛小孩

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